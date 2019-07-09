臉書員工平均年薪超過7百萬！　能為公司創造近2千萬利潤

▲臉書每位員工每年平均能為公司創造高達63萬4,694美元利潤，但臉書每年支付給其員工的平均薪資僅有22萬8,651美元 。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

臉書每年支付給其員工的平均薪資為22萬8,651美元（約新台幣719萬元），聽起來很多，但你不知道的是，臉書每位員工每年平均能為公司創造高達63萬4,694美元（約新台幣1996萬元）的利潤，遠高於《財星》（Fortune）全球500大企業排行榜中的任何一家大型科技公司。

Post Beyond近日分析各大科技公司的財務數據，並依據每位員工所創造的利潤，進行排名。結果，臉書以人均利潤63萬4,694美元稱冠排行榜，其次依序為蘋果，人均利潤為39萬3,097美元（約新台幣1236萬元）；微軟，人均利潤為17萬1,000美元（約新台幣537萬元）；Google母公司Alphabet，人均利潤為15萬8,057美元（約新台幣497萬元）。

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排行前10的還有思科、Netflix、Booking.com母公司Booking Holdings、Adobe、甲骨文及惠普。另外，榜單底部有3家公司的員工人均利潤為負值，這些公司分別為Motorola Solutions（人均利潤-10,333美元）、戴爾（人均利潤-25,710美元）及ebay（人均利潤-72,057美元）。

排行榜中有許多公司的薪資中位數都超過臉書，如Alphabet每年支付給員工的薪資中位數達24萬6,804美元（約新台幣776萬元），而總部位於舊金山的客戶關係管理軟體（CRM）巨頭Salesforce支付的中位數薪資為15萬5,284美元（約新台幣488萬元），但該公司去年每位員工的人均利潤僅4,397美元（約新台幣13萬元）。

不過值得一提的是，薪資中位數低不見得意味著該公司給薪吝嗇。如部分科技公司如英特爾及賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor）這樣的晶片公司，在舊金山灣區外還擁有大批製造業勞動力，這可能會使它們的薪資中位數偏低。同樣的，蘋果在全球擁有13萬2,000位員工，其中大部分都是零售店店員，而非在其總部或其他辦事處工作擁有更高薪資的工程師或設計師等。