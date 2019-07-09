巨大推高端自行車零組件新品牌　鎖定台、歐市場挹注業績可期

▲巨大集團今年前五月合併營收達257億元，年增約6%。圖為巨大集團董事長杜綉珍（圖右）、巨大集團執行長劉湧昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

高端自行車蔚為風潮，全球自行車組裝龍頭巨大集團推出旗下第一個非整車品牌「CADEX」，以高性能自行車零組件產品為主打，並在台灣、歐洲等地鋪貨；法人表示，未來CADEX將走出巨大的通路體系，挹注集團業績可期。

2019年環法自行車賽本月6日登場，巨大集團歷經多年的研發，結合工程師、生物力學家、一級職業車隊和選手們的努力，重新思考高性能自行車產品的各種可能，研發出CADEX品牌零組件，並在今年的環法賽前舉辦全球發表會。

請繼續往下閱讀...

▲全球自行車組裝龍頭巨大集團推出旗下第一個非整車品牌「CADEX」，以高性能自行車零組件產品為主打。（圖／巨大提供）

巨大表示，CADEX零組件系列的發表包含全新的輕量化碳纖維輪組、競賽級無內胎外胎和超輕量碳纖維坐墊。消費者可以從今年九月開始購買到這些新系列產品，同時，他們也將會搭配在2020年Giant和Liv的限量高級車款上，大幅提升產品的優異功性能及價值，未來也是巨大集團成長動能之一。

巨大集團目前共有四大品牌—GIANT、LIV、MOMENTUM、CADEX，以全方位滿足消費者不同需求。CADEX為全新的頂尖自行車零組件品牌，提供輪組、外胎、坐墊和其他零組件，產品皆由世界頂尖自行車選手協助測試，並參與開發與改良。

依據財報，巨大集團今年前五月合併營收達257億元，年增約6%，目前集團整車銷售比重仍超過九成。