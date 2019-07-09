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台股受外資青睞！今年來買超千億元　東協國家成亞股吸金焦點

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▲▼股市。（圖／CFP）

▲ 台股今年以來漲幅達雙位成長。（示意圖／CFP）

記者李瑞瑾／綜合報導

G20原本帶給全球的樂觀情緒，在上週日本限制出口韓國半導體原料，再加上台、韓鋼鐵從越南出口恐被課徵高關稅等市場雜音影響，國際資金對亞股的態度又不如前一週樂觀。上週外資對亞股有買有賣，買超主要集中東協國家，包括泰國、印尼、馬來西亞等。另外，台股也深獲外資青睞，今年以來買超達千億元。

進一步來看，泰國股市上週吸引逾3億美元國際資金回補，金額為亞股單週之最，也推升泰國股市連續吸金週數來到第7週，印尼與南韓股市則是連續3週獲買盤加碼，表現亦不俗；另外，中國大陸股市上週獲近3億美元的買超資金，在亞股中名列第二，一反前一週失血窘境。

請繼續往下閱讀...

不過，原獲外資青睞的台股與印度股市，上週雙雙由紅翻黑，印度股市單週失血逾4億美元，賣超壓力最大。而台灣、菲律賓、越南股市上週失血金額皆在0.5億美元以內。

雖然外資買超不若前一週夠力，不過，內資仍力挺，帶動亞股上週普遍週線收漲，其中以越南股市上漲2.67%最佳，中國大陸、菲律賓股市漲幅也分別有1.77%與1.48%，僅有南韓股市下跌。

▲▼ 。（圖／摩根投信提供）

▲ 亞洲主要股市外資買賣超情形。（圖／摩根投信提供）

整體來看，年迄今最獲國際資金青睞的亞洲市場，以中國大陸與印度兩大市場為首，買超金額雙雙突破百億美元，分別為145.42億美元與108.83億美元；至於今年來漲幅達雙位的亞股，則有三強入榜，依序為中國大陸的29.31%、台灣的10.88%、泰國的10.7%

摩根亞太入息型產品經理張瑜倫指出，自從全球貿易戰爭再起之後，東協市場因為有轉單效應、內需人口紅利等優勢，因而再度成了亞股的吸金焦點。目前中美貿易戰爭進入重啟對話的樂觀方向，但現階段課稅商品仍維持原樣，美國提高大陸關稅，不僅影響大陸出口商品競爭力，也衝擊經由大陸加工出口的國家。

張瑜倫說明，情境分析顯示，當美國將所有大陸進口商品關稅提高至25%，亞洲國家中以印度及東協各國經濟影響程度最輕微；另外，越南與其他東協國家在電子與消費產品上具有替代性，也有機會成為中美貿易戰下的受惠方，這也是外資自5月中下旬以來回補東協股市的原因。數據顯示，2018年第四季跟今年第一季相比，美國自東協、泰國與新加坡等國的進口金額大幅增加。

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關鍵字：股市,股票,中國,大陸,亞洲,亞股,東協,泰國,越南,摩根投信

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