用臉書就得接受使用條款　呂秋遠：寫任何個資禁用聲明都沒用

▲社群平台臉書（Facebook）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

近日在社群平台上流傳著「我對Facebook的聲明」，告訴民眾若是不將此內容貼在Facebook上，就等於是默許Facebook的使用條款。對此，知名律師呂秋遠在其個人臉書發文指出，這樣的聲明是完全沒有根據的，「繼續用萬惡的Facebook，就得接受他們的使用條款。以上。」

知名律師呂秋遠今（9）日在臉書上發文指出，他原先對於Facebook上的朋友在各自的版面上貼出「自己的資料以後不讓臉書使用，寫了就有法律效力」等聲明無感，但他鑑於越來越多人在臉書上寫下自己的臉書聲明，有洗版之虞，「我還是為這間公司澄清一下政策」。

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他指出，當用戶決定在Facebook上放照片與文字，Facebook就根據用戶的隱私設定擁有權限，可以任意使用，唯一禁止Facebook使用的方式用戶個資的方式就是不要用Facebook，並且刪除所有帳號。「繼續使用，就代表同意Facebook利用可以利用你的所有文字、影音與圖片，寫什麼聲明通通沒用。」

呂秋遠最後強調，「不要再相信沒有根據的說法了，繼續用萬惡的臉書，就得接受他們的使用條款。以上。」

其實Facebook官方也曾針對類似事件以「您的隱私，由您掌控」為題發出相關聲明：

您可能曾經看過一則貼文，內容是請您複製並貼上通知，以保有您在 Facebook 上分享內容的控制權。千萬不要照做。我們的條款詳細內容如下： 您擁有您在 Facebook 發佈的所有內容和資料，您可透過隱私和應用程式設定管理您的分享內容方式。管理分享內容的方式一直以來都是如此，從未變過。

您可以參閱「隱私設定入門」以深入瞭解誰可以看到您在 Facebook 上分享的內容和其他主題，也可以參考資料政策以瞭解我們收集的資訊內容，以及這些內容的使用與分享方式。我們希望您可以隨時掌控您的 Facebook 使用體驗。