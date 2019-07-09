大樂透今晚頭獎上看3.7億！　這星座、生肖超旺最容易成頭獎幸運兒

▲今晚開獎的大樂透，本期頭獎上看3.7億，若一人獨得，將成為大樂透今年以來第二高獎金的得主。（圖／記者柯沛辰攝）

記者紀佳妘／台北報導

連續36期無人中頭獎的威力彩昨晚又摃龜，下期頭獎獎金上看9.2億元，今日晚上大樂透頭獎則上看3.7億元。根據台彩統計，頭獎中獎人又以天秤座占最多，另從12生肖來看，則是屬蛇手氣最旺。

威力彩目前已連37摃，周四（11日）開獎累積頭獎獎金上看9.2億元，若幸運一人獨得，有機會成為今年最高以及近2年第2高頭獎獎金得主；至於今晚開獎的大樂透，頭獎已連續12期未開出，本期頭獎上看3.7億，若一人獨得，將成為大樂透今年以來第二高獎金的得主。

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根據台灣彩券的統計，從2014年第4屆至今年6月底，威力彩與大樂透已在全國產生154位幸運的頭獎得主，其中，男性比例73%高於女性27%。

統計也發現，頭獎得主的星座以天秤座（13%）居冠、魔羯座（12%）緊追在後，牡羊座、處女座（10%）位居第三；在十二生肖方面，又以屬蛇（13%）者最多，屬猴（12%）及屬馬（10%）則分列第2、3名。

台彩表示，受到雙高頭獎獎金吸引，民眾對彩券購買意願提升，甚至包牌購買威力彩以及大樂透的比例較平常多出3成，全國各地彩券出現排隊人潮、買氣倍增。