「你好醜喔」Instagram AI秒偵測關鍵字！防霸凌工具提醒用戶快收回

▲Instagram準備推出「惡意內容」偵測系統。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

多數民眾與網友互動時，有時會被言論抨擊，甚至遭酸民圍剿留言灌爆。臉書（Facebook）旗下的Instagram正在思考所謂「言論自由」的界線，是否要針對網路霸凌加一道防護網，例如當用戶發文若是涉及惡意的內容，在還沒有發送之前，就會收到Instagram的「提醒」。

綜合外電報導，Facebook F8開發者大會即宣布準備新的功能打擊言語霸凌，如今Instagram在8日發布了一項新AI智慧功能，當用戶在評論中輸入「你長得好醜」、「看起來好蠢」等欺凌用語時，系統隨即就會發出通知詢問：「你確定要這個內容嗎？」

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▲Instagram新款AI人工智慧將會鼓勵用戶撤銷仇恨言論。（圖／翻攝自Instagram）

「這個AI人工智慧偵測功能可用來鼓勵用戶撤銷他們的仇恨言論，並且反思分享一些較無害的言論。」Instagram表示，這樣的措施可以防止「心直口快」的民眾發生欺凌行為，讓「平時掛嘴邊的仇恨言論」在經過思考後，更審慎地決定接下來說的話。

此外，Instagram還測試名為「約束」（Restrict）的新功能，允許用戶可以隱藏特定網友的辱罵性留言，此功能不會通知遭屏蔽的網友，也不會讓他人知道是否已經讓其他用戶閱讀了這些言論，避免不必要的互動。

▲民眾使用社群平台時，有時會遭遇到網路霸凌。（圖／記者李佳蓉攝，示意圖，與本文當事人無關）

青少年面對言論欺凌頻傳，許多民眾相當擔心孩子在現實生活中認識霸凌者，Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）表示，只有霸凌事件才會損害Instagram的品牌形象，「創建安全的環境是我們的責任。這段時間以來，這件事情一直是我們的重要優先事項之一，我們將會繼續研究並且解決這個問題，期待分享更多更新。」