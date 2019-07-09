蘋果遭降評＋市場觀望Fed發言　台指期小漲開出向10,700點靠攏

▲台指期今天小漲開出，早盤震盪走高，向10,700點關卡靠攏。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

蘋果慘遭降評，投資人觀望美國聯準會降息的可能性，拖累美股4大指數全面收黑，亞股則漲少跌多，不過台指期今（9）日小漲開出，指數一早上漲逾20點，持續向10,700點關卡靠攏，截至8點47分在10,690點附近震盪。

市場靜待美國聯準會（Fed）會議紀要，以及蘋果股價在評級遭調降後走弱，美股4大指數全面收跌，其中道瓊工業指數終場下跌115.98點，跌幅0.43%，收26,806.14點；標準普爾500指數也跌14.46點，跌幅0.48%，報2,975.95點；那斯達克指數尾盤下挫63.41點，跌幅0.43%，以8,098.38點作收；費城半導體指數則收低11.29點，跌幅0.77%，報1,450.41點。

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反觀台灣金融市場表現，股期雙市周一震盪收黑，台股開低走低，指數一度低探10,708點，力守在月線關卡之上，終場下跌34點，以10,751.22點作收，成交量951.55億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超83.11億元，其中自營商賣超2.78億元，投信賣超6.35億元，外資及陸資賣超73.98億元。

台指期昨天貼近現貨走勢，指數一路向下震盪，終場下挫53點，收在10,665點，與現貨相較，逆價差86.22點，成交量10萬5,478口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加82口至14,416口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1,048口至41,035口。