　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

蘋果遭降評＋市場觀望Fed發言　台指期小漲開出向10,700點靠攏

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）

▲台指期今天小漲開出，早盤震盪走高，向10,700點關卡靠攏。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

蘋果慘遭降評，投資人觀望美國聯準會降息的可能性，拖累美股4大指數全面收黑，亞股則漲少跌多，不過台指期今（9）日小漲開出，指數一早上漲逾20點，持續向10,700點關卡靠攏，截至8點47分在10,690點附近震盪。

市場靜待美國聯準會（Fed）會議紀要，以及蘋果股價在評級遭調降後走弱，美股4大指數全面收跌，其中道瓊工業指數終場下跌115.98點，跌幅0.43%，收26,806.14點；標準普爾500指數也跌14.46點，跌幅0.48%，報2,975.95點；那斯達克指數尾盤下挫63.41點，跌幅0.43%，以8,098.38點作收；費城半導體指數則收低11.29點，跌幅0.77%，報1,450.41點。

請繼續往下閱讀...

反觀台灣金融市場表現，股期雙市周一震盪收黑，台股開低走低，指數一度低探10,708點，力守在月線關卡之上，終場下跌34點，以10,751.22點作收，成交量951.55億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超83.11億元，其中自營商賣超2.78億元，投信賣超6.35億元，外資及陸資賣超73.98億元。

台指期昨天貼近現貨走勢，指數一路向下震盪，終場下挫53點，收在10,665點，與現貨相較，逆價差86.22點，成交量10萬5,478口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加82口至14,416口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1,048口至41,035口。

ET快訊
身藏雙刀上自強號！台鐵殺警嫌「原本最終目的」曝光：我要去總統
張克帆狂減16kg「瘦回瓜子臉」！超狂對比照曝光

關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

用臉書就得接受使用條款　呂秋遠：寫任何個資禁用聲明都沒用

大樂透今晚頭獎上看3.7億！　這星座、生肖超旺最容易成頭獎幸運兒

新台幣今日開盤升值0.7分　以31.189元兌1美元開出

蘋果遭降評美股四大指數收黑　台股今開10,729點下跌22點

蘋果遭降評＋市場觀望Fed發言　台指期小漲開出向10,700點靠攏

日韓開闢新戰場　謝金河：半導體已成重要武器

快訊／威力彩「頭獎8.7億」號碼出爐　終結36期連槓得主是你嗎？

任天堂需求升溫　旺宏第2季營收季增24%

前景仍充滿荊棘！財政部估7月出口　正負成長皆有可能

終於由黑翻紅！6月出口成長0.5%　終止連7黑

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

基隆夜市吃海鮮「慘成盤子」　他怒：4菜噴2250元！老闆回應了

用臉書就得接受使用條款　呂秋遠：寫任何個資禁用聲明都沒用

大樂透今晚頭獎上看3.7億！　這星座、生肖超旺最容易成頭獎幸運兒

新台幣今日開盤升值0.7分　以31.189元兌1美元開出

蘋果遭降評美股四大指數收黑　台股今開10,729點下跌22點

蘋果遭降評＋市場觀望Fed發言　台指期小漲開出向10,700點靠攏

日韓開闢新戰場　謝金河：半導體已成重要武器

快訊／威力彩「頭獎8.7億」號碼出爐　終結36期連槓得主是你嗎？

任天堂需求升溫　旺宏第2季營收季增24%

前景仍充滿荊棘！財政部估7月出口　正負成長皆有可能

終於由黑翻紅！6月出口成長0.5%　終止連7黑

立法會衝擊後首露面　林鄭月娥：條例已壽終正寢

凱特王妃穿衣向來不失手！絕美國宴禮服出自愛牌Alexander McQueen

衝得比飛彈快！美未來戰機計畫突破「5倍音速」極限

台電指減煤政策無章法　中市府：生煤條例4年前就實施怎不早因應

甜品店內怒飆「去死吧」…暴走女韓粉深夜千字文道歉：我被設計羞辱了

最大客戶BMW搶著下單　ZF最新8速手自排變速箱2022年投產

貧婦超市偷食物被抓包　紐約3警不罰暖回「我們買給妳」

京都祗園3hr大火「延燒5木屋」　舞妓們小步快跑急逃難

喝可樂竟能溶解胃結石　醫：案例還不只一個

眺望海拔600M山景！桃園貨櫃景觀餐廳　隱身山林間仙氣滿滿

財經熱門新聞

即／威力彩頭獎8.7億　號碼出..

發票別跑錯地方兌獎　網怒練記憶..

謝金河：半導體已成重要武器

台灣大總座再倡議5G「三共」

長榮空服員罷工落幕後「罷工預告..

德銀全球裁員1.8萬人！將耗資..

任天堂需求增　旺宏第2季營收增..

高鐵南延屏東呼聲高　謝金河表態..

罷工雖落幕...航班影響尚未結..

銀行暑期換匯優惠　大比拚

專家分析比特幣後勢與建議

上海商銀除息　填息率達近五成

台塑德州廠遭控汙染恐面臨50億..

無畏蘋果遭降評　台指期小漲開出..

更多熱門

相關新聞

這家銀行首推跨行轉帳也能備註

隨著金融科技（Fintech）蓬勃發展，台新金今（8）日表示，領先同業在個人網路／行動銀行推出「跨行轉帳交易備註」功能，方便用戶在進行他行轉帳時，可備註留言給收款人，亦可為用戶留下清楚的帳務紀錄。

美股基金上週流出113億美元　歐非中東基金連居吸金王

大立光、鴻海撐盤　台股今小跌34點以10,751點作收

大立光開盤2分鐘漲逾2%　台股跌43點以10,742點開出

台指期一早跌逾80點摔下10,700點

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

妻騎UBike爆頭慘死！水泥車輾2次畫面曝

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

長榮才報警　郭芷嫣坦承：我說的

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

機師PO文　送特別餐給反罷工者

火鍋點牛五花變牛油片！店員嗆：不敢吃別點

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面