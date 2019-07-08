前景仍充滿荊棘！財政部估7月出口　正負成長皆有可能

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（8）日公布海關進出口統計，6月出口金額達到283.9億元，較去年同期成長0.5%，較財政部原本預估，6月出口仍可能繼續負成長2%至4.5%之間，表現還好之外，也終止了出口連續7個月負成長的紀錄。

但是財政部認為，現在中美貿易戰發展仍然不明朗，未來還仍具不確定性，7月的出口目前正反影響，以及台商回流的趨勢仍要觀察，估計正負成長1%之間。

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根據財政部統計，6月出口283.9億美元，為歷年同月最高，較5月增2.4%，較去年同月增0.5%；第2季的出口為819.1億，較去年同期減2.6%，累計上半年出口金額1,582.3億美元，較去年同期減少3.4%。

財政部分析，中美貿易衝突加深全球經濟的不確定性，國際原物料價格續居低檔，但是部分廠商調升在台產能配置，訂單移轉效應，以及積體電路、礦產等外銷出口增溫，使得6月可以擺脫連7個月負成長。

就出口產品來看，以資通與視聽產品年曾20.2%表現最佳，已經是連續4個月雙位數成長，礦產品、電子零組件也分別成長14.8%和3.3%。就出口國家來看，6月出口到美國仍是獨強，年增率18.5%；其他歐洲、東協以及中國大陸等都是呈現下滑的趨勢。

展望未來，財政部認為，中美貿易情勢暫時停歇，未再升級，但是不確定性仍然存在是將持續影響企業投資和全球供應鏈的布局，加上高階智慧手機市場趨於飽和，更換週期延長，不利出口動能，但是台商回流擴增，在台產能比重擴增，是出口的正向因素。財政部表示，預期第3季出口應可持平，第4季則有比較穩定的增幅，全年來看呈現小幅負成長。