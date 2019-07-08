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金融股王上海商銀今除息　填息率45%

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▲▼上海商銀總部通過危老重建，上海商銀總部大樓外觀、周圍中山北路、民權東西路街景。（圖／記者徐斌慎攝）

▲上海商銀總部大樓外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

記者吳靜君／台北報導

金融股王上海商銀發放現金股利2元，而以今（8）日上海銀的除息參考價55.4元，以收盤價56.3元來計算，填息率達到45%。

上海商銀每股配發2元的現金股利，共計發放82.03億元，今日為除息日，而現金股息發放日預計為7月29日，以今日收盤價來算，填息率達到45%，開盤價就有55.6元，小幅上漲，以56.3元作收，漲幅為1.62%。

請繼續往下閱讀...

展望今年上海銀的發展，連結兩岸三地拓展國際市場是上海商銀的中長期目標，今年主要的業務發展重點有五大方向；

一，加強資源整合：持續強化滬（上海）港台「上海銀行」策略聯盟業務合作，並加強OBU與海外分行業務的發展，提供台商、港商及陸商更完整的金融服務，同時強化銀行保險業務的發展，發揮合併保代子公司的經營綜效，整合分行企、個、理財及存匯四線RM與客戶資源，加強客戶關係管理。

二，加強業務拓展：維持企金業務競爭優勢，強化個金與財富管理業務，企金以5+2新創產業、海內外中小企業信保及外匯、OBU為重點，個金以自住型及理財型房貸、房屋修繕及消費性貸款為重點，財富管理以提供高價值理財服務為重點。

三，強化數位金融：加強企業與個人網銀交易與服務功能，持續設置智慧分行，推動虛實整合，提供客戶全新數位金融體驗，並推廣行動支付與數位帳戶，運用AI提供更多線上服務與業務。

四，持續布建通路：6月新設3家國內新分行，並申設大陸無錫分行，布建更完整的兩岸三地金融服務網絡。

五，強化營運管理：重視公司治理與履行企業社會責任，持續強化內控與法遵，優化風險管理與資訊安全。

上海商銀行了強化資本，增進營運資金，提升資本適足率(BIS)。近期董事會也通過，將辦理增資3.8億股，約占總股本9%左右。在呆帳陰影籠罩下，金融股今天表現不佳，金融類股指數1305.99點，下跌1.69點，但上海商銀還有此行情，表現相對亮眼。

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關鍵字：上海商銀.除息,金融股王,現金股利,股價,填息率

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