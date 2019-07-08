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長榮空服員罷工落幕後「罷工預告期」吵翻天　勞部擬訂期限

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▲▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長榮空服員罷工上周落幕，造成勞資雙方兩敗俱傷，外界關注「罷工預告期」是否訂定。（圖／記者蔡玟君攝）

記者紀佳妘／台北報導

長榮空服員罷工長達17天終於落幕，不僅造成旅客權益受損，公司累計營收損失估達31.2億元，使得「罷工預告期」再度浮上檯面。商總今（8）日建議，民生公眾利益行業罷工應有30天預告期的規範入法；勞動部對此表示，各界關罷工預告期的議題，目前正在審慎研議。

勞動部政務次長劉士豪表示，長榮空服員罷工後，外界關切罷工預告期的議題，且討論聲浪其實還蠻高的，目前正在審慎研議中。至於是否會參考國外做法，他則說，各國罷工預告期的設立先前已蒐集完畢，目前則須更精確的通盤討量。

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▲▼勞動部政務次長劉士豪。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部政務次長劉士豪。（圖／記者紀佳妘攝）

不過，全國商業總會理事長賴正鎰則認為，一年兩次航空業罷工影響實在太大，商總在上周理監事會議上已經通過提案，將以最快速度促請政府修法，除了明訂「職業工會無行使罷工權利」，並制訂攸關民生公眾利益行業罷工，應有30天預告期的規範入法，期盼立法院下個會期能修法完成。

賴正鎰進一步指出，罷工權為勞工與企業談判的合法手段，予以尊重，但企業工會才是罷工權行使的主體，今年遭逢2大國航罷工事件，皆由職業工會發起，可能對企業原有制度、文化或勞資關係不了解，容易導致衝突，代表性也令人質疑，因此他強調，勞資爭議應回歸企業本體，由雇主與企業工會溝通、協商，才能快速有效解決。

▲▼商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

▲商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

根據《勞資爭議處理法》規定，並不是所有行業都可以罷工，像是教師、國防部及其所屬機關等是屬於不得罷工的族群；另外影響大眾生命安全、國家安全、重大公共利益的事業，包括自來水事業、電力及燃氣供應業、醫院等，若要罷工需經勞資雙方應約定必要服務條款，工會才能啟動罷工。

公共運輸業如航空、輪船、鐵路、公路等交通運輸攸關民生公眾利益，賴正鎰建議，應制定其「罷工預告期」應有30天規範，才能將對社會的衝擊影響降到最低，以保護消費者權益，達成勞方、資方、消費者三贏局面。

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關鍵字：長榮,罷工,空服員,工會,劉士豪,商總,賴正鎰

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