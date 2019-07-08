高鐵南延屏東呼聲高　謝金河表態支持

▲謝金河表態支持高鐵南延屏東、北向宜蘭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

高鐵南延屏東近來呼聲不斷，財信傳媒董事長謝金河稍早也在臉書發文表態支持。他表示，高鐵若能南延屏東，北向宜蘭，「這個一日生活圈會更加落實，宜蘭民眾也可以解決雪隧塞車之苦，而屏東拓展墾丁的觀光也會更有力道」。

高鐵延伸屏東的議題遲遲沒有下文，屏東縣長潘孟安甚至發下重話直指，若高鐵未能南延屏東，他應該向所有縣民謝罪，「代表執政無能」。而針對此議題，台灣綜合研究院創辦人劉泰英近日接受媒體採訪時也表示支持，「高鐵延伸至屏東後，屏東附近的土地馬上漲價，」屆時政府收入增加，土地增值稅、地價稅、營業稅也都會增加。對於劉泰英的主張，謝金河稍少也發文力挺。

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謝金河認為，如今桃園國際機場，高速公路等都已40歲了，台灣必須妥善規劃下一個世代的公共投資，他寫道：「我建議高鐵公司可以主動評估南向延長到屏東，北向延向宜蘭的計劃，也許工程技術有待突破，未來營運也可能出現虧損，但蔡政府若主動提出這個方案，我相信民眾反應一樣很熱烈。」

他表示，過去幾年，台灣開闢了多條東西向及南北向高速公路，但是像機場的拓建進度緩慢，從外觀看起來，桃園國際機場已比不上大陸二線城市，甚至是東南亞很多國家的機場，這是國家門面的問題。「高鐵貫穿全台灣，如果能南延屏東，北向宜蘭，這個一日生活圈會更加落實，宜蘭民眾也可以解決雪隧塞車之苦，而屏東拓展墾丁的觀光也會更有力道。」