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受惠天津馬光業績創同期新高　馬光上半年營收年增8％

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▲亞洲跨國連鎖保健集團新加坡馬光。（圖／馬光提供）

▲亞洲跨國連鎖保健集團新加坡馬光。（圖／馬光提供）

記者姚惠茹／台北報導

馬光（4139）今（8）日公告6月合併營收為新台幣7861萬元，月減5％，年增8％；累計今年上半年合併營收4億6063萬元，年增8％；主要受惠天津馬光的糖尿病慢病管理人數在續約率99％下穩定增加，且新開展的高毛利自費門診業務及中草藥業務也持續創新高。

馬光從今年3月起累計合併營收已連續3個月和去年同期相較為增長表現，主要受惠天津馬光高毛利的糖尿病慢病管理與牙醫、推拿及中草藥處方等多項自費門診業務均創新高表現，今年上半年天津馬光的糖尿病慢病管理及自費門診合計已占天津馬光整體營收比重達4成以上，目前這2項業務的平均毛利率超過40％，並預期天津馬光糖尿病慢病管理業務在持續穩定成長且續約率達99％下，再加上自費門診業務更加多元化，2項業務可望成為公司主要的營運成長動能。

請繼續往下閱讀...

馬光表示，看好慢病管理業務的中長期成長趨勢，今年開始積極推動慢病雲端醫療服務，4月份已與仁寶集團合作推出醫療APP「愛糖寶-慢性病及糖尿病遠距照護系統」，下半年則計畫與展望科技合作，將HIS雲端醫療系統導入天津馬光的社區醫療服務，推出雲端健康管理、視訊看診及送藥到家等一站式雲端慢病管理服務，進一步提升公司成本控管效益，並可望吸引更多糖尿病患參與自主健康管理，提升整體醫療品質。

展望2019年，馬光抱持審慎樂觀態度，全年營運表現可望逐季成長，主要受惠天津馬光的整體業務，包含進口藥、中草藥、糖尿病慢病管理及自費門診業務下半年開始進入旺季，可望帶動公司整體營運逐步升溫。

同時，馬光切入慢病雲端醫療市場，規劃下半年將HIS雲端醫療系統導入天津馬光的社區醫療服務，陸續推出雲端健康管理、虛擬診所、視訊看診等一站式雲端慢病管理服務；再加上新加坡馬光今年下半年將推出新版的「黃耀南」品牌電商平台，推廣新加坡百年老店，並拓展至年輕與女性族群青睞的美容保養產品，均可望成為公司營運的主要成長動能。

ET快訊
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關鍵字：馬光,天津馬光,營收

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