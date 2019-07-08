台電信5G陷入囚犯困境　台灣大林之晨籲政府出面主導

▲台灣大總經理林之晨。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大今（8）日舉辦2019種福電公益活動，總經理林之晨在會中提到未來台灣在5G建設，利用「三共」的方式，以讓台灣的耗電量不會提升那麼多；林之晨在會後接受訪問時提到，台灣電信業者在5G方面目前已陷入了一種囚犯困境的狀態，希望政府能夠出來帶領業者。

林之晨指出，先前有部分業者在電業管理法修正前相當排斥三共的做法，不過在法案修正確定後轉為支持的態度，這顯示出政府只要能訂出一個明確遊戲規則，那麼電信業者就會跟著做。而現在五家電信業者所面臨的就是在頻譜競標前，都無法坐下來好好的談合作或是協商圍標。

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林之晨表示，目前台灣的5G市場中，並不是只有五家電信業者這麼簡單，還包含了虛擬行動網路（MVNO）業者或是競標到的頻譜不夠等問題。

另外，政府要思考的是，若是五家業者都進行頻譜競標，最後是否真的需要每家業者都要做自己的基礎建設？在台灣這麼缺電，以及大批的台商回流用電量倍增的情況下，這麼珍貴的電力是不是真需要用到五條高速公路上；對於每一家業者來說，必定不想做基礎建設的重複投資與耗電競爭。但若是政府仍不願出面，那麼就會讓電信業者陷入囚犯困境的狀態。

另一方面，林之晨也提到，共頻、共網、共建的三共方式也不一定要從5G建設開始，可以從現階段有的3G、4G建設先著手進行。