研華6月46.69億元　再創單月歷史新高

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

研華（2395）今（8）日公布6月份合併營收為46.69億元，較上月增加0.44%、較去年同期增加6.31%，再創單月歷史新高。累計前6月合併營收為262.77億元，較去年同期之240.01億元，增加9.48%。

6月營收若以區域來看，以北美與新興市場成長最為強勁；以事業群而言，嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）與應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）表現較為突出。

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若以累計至6月營收來看，以北美與新興市場地區成長最為突出，北亞與歐洲市場則持續穩定成長；事業群表現，仍以嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）與網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG）表現較為突出。

研華董事長劉克振日前股東會表示，研華因為六成產能在中國大陸，在這波貿易戰公司也有受影響，從去年中至今的八個月以來，影響業績10%。然而研華也迅速應變，將一小部分產能移回台灣林口總部。

劉克振表示，第2季接單狀況不錯，但第3季、第4季則因外在情勢變化快，雖然還不能確定，但有信心全年獲利應有機會達標。