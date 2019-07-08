立凱電6月營收年增92%　布局日韓鋰電池廠開花結果

▲立凱電董事長暨總經理張聖時。（圖／立凱電提供）

記者姚惠茹／台北報導

立凱-KY（5227）今（8）日公告6月營收1,848萬元，月減60.41%，年增92.61％；累計上半年營收1.85億元，年增66.14％，主要受惠布局多年日韓鋰電池廠，今年逐步開花結果，上半年出貨給南韓樂金化學公司（LG Chem Ltd），轉型效益逐漸顯現，正極材料出貨較去年同期成長。

立凱電表示，今年以來既有的大陸電池廠客戶訂單較去年同期成長，公司依舊謹守「款到發貨」的銷售策略，穩健經營中國大陸市場，再加上中國大陸電動車發展將回歸市場面，因此立凱電產品的長壽命與高質量形成的高性價比優勢，在中國大陸及全球市場具有相當競爭力。

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立凱電今年正式小量出貨給樂金化學，共同打入歐洲Tier1車廠供應鏈，樂金化學分別在上、下半年下單，立凱電接獲訂單後分批出貨，上半年訂單已經出貨完畢，待下半年客戶通知後，將再有營收貢獻。

樂金化學是目前成功打入車廠12/48V純鋰電池供應商的少數廠商之一，目前12V系統最大的應用即在汽車啟停系統，為高端車種配備，而且啟停鋰電池體積小、重量輕、壽命長、儲存性能與充放電次數均遠優於鉛酸電池，在價格甜蜜點出現及環保意識抬頭推動下，汽車啟停系統由磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池趨勢儼然成形，並將由歐洲地區帶動此風潮。

立凱電搶先進入歐洲市場後，有利於後續開發其它汽車新客戶，一旦日、美、中等地區車廠跟進，預期公司可快速拓展國際市場，帶進穩定成長的收益。