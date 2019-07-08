美股基金上週流出113億美元　歐非中東基金連居吸金王

▲ 美股基金上周流出113億美元、歐非中東基金連續兩周居吸金王。（圖／視覺中國CFP）

記者李瑞瑾／綜合報導

美中關稅角力於川習會後暫時休兵，加上美歐央行降息預期進一步升溫，激勵美股指數上周再締新猷，不過，近期國際資金布局方向卻背道而馳，美股基金上周淨流出金額更進一步擴大至113億美元，而歐非中東基金上周再獲2.55億美元的資金淨流入，已連續兩周登全球股票基金吸金王寶座。

觀察最新EPFR資料，美股基金連續兩周遭到資金調節，上周淨流出金額更進一步擴大至113億美元，改寫近八周以來最大單周失血，另外，歐股基金也再轉流出20.48億美元。而歐非中東基金上周再獲2.55億美元的資金淨流入，已連續兩周登全球股票基金吸金王寶座，新興亞洲基金更已連續四周擄獲國際資金青睞目光，上周再以1.09億美元的吸金緊追在後；反觀拉丁美洲基金和全球型新興市場基金資金動能則持續疲弱。

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▲ 全球主要市場基金資金流向。（圖／摩根投信提供）

摩根多重收益型產品經理陳若梅指出，川習會後美中貿易戰暫時休兵，加上市場對於美國和歐洲央行降息預期升溫，推升美股指數連兩周改寫歷史高點，但受到貿易戰忽戰忽和影響，第三季美歐企業獲利預估值均遭到市場大幅下修，像是美國企業，獲利年增率預估值自年初的6.5%，被下修至0.3%，意味美國企業獲利較去年同期恐幾無增長，這主要受到跨國企業所拖累，這類企業受貿易戰影響最劇。目前有119家企業發布盈餘預告，其中約七成發布了負向展望，顯示了企業財報展望的保守。

另外，在歐洲方面，企業獲利年增率預估值自年初時預估值5.6%，被下修至2.3%，下修幅度遠較美國和緩，且較前季的-2.0%回升。隨著下周起美國將正式迎來超級財報周，近期國際資金動向持續挪移，像是美股基金上周便遭遇超過113億美元的資金流出潮，一度止血的歐股基金也再度轉失血，流出20億美元。

反觀新興市場，陳若梅指出，不論是歐非中東基金還是新興亞洲基金，近期資金動能都相對持穩。除了歐非中東基金已連續兩周登上全球股票基金吸金王寶座，新興亞洲基金更已連續四周吸引國際資金關愛目光，不難看出近期資金布局重點，頗有出成熟進新興之勢。

陳若梅分析，今年來受到美中貿易戰影響，已有不少企業先後選擇遷移設廠地區，不過調整需要時間，非中國的電腦、設備、科技企業恐成短線上受衝擊較重者；金融海嘯以來，科技產業一直是美股獲利優等生，若貿易戰不幸進一步惡化，導致相關政策傷及相關企業基本面，對美股、景氣以及川普選情均屬不利。

不過，陳若梅強調，台灣目前正值為景氣擴張循環的後期，今年以來各國央行政策轉趨寬鬆，有利於延長這波景氣擴張循環，未來一年內景氣衰退機率仍低，惟未來全球市場走勢可能無法「從一而終」，加上近期市場不確定性仍高，投資人此時若單戀一枝花，一旦市場出現風吹草動，往往不是大賺就是大虧，眼見目前市場風險與機會並存，建議投資人不妨透過分散投資收益來源的多重收益型基金，來提升資產抵禦波動能力，輕鬆因應金融市場的大起大落，並伺機掌握資產資本增值的機會。