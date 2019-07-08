印度市場出貨貢獻　皇將6月營收月增72％

▲皇將科技經營團隊。 （圖／記者林淑慧攝）

記者姚惠茹／台北報導

皇將科技（4744）今（8）日公告6月合併營收1.35億元，月增72.83％，年增32.9％；累計上半年營收5.29億元，年增1.87％，法人看好下半年銷貨會比上半年佳，以目前訂單狀況來看，全年營收成長可期。

皇將表示，今年以來接單穩定成長，6月有客戶遞延出貨，再加上印度市場2條數粒整線出貨貢獻，單月營收大幅成長，帶動第2季營收2.77億元，較第1季成長9.89％，也較去年同期成長16.15％，法人看好下半年優於上半年，全年營收成長可期。

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皇將目前除了持續深耕美國、印度兩大製藥市場，並積極藉由新產品開拓新客戶與新市場，近年即以液體填充連線打進澳洲、中東、非洲等市場，同時預計今年重返澳洲市場，繼2月份出貨一條整線設備之後，下半年還會有一條液充整線出貨。

根據全球市場研究機構TrendForce報告指出，全球藥品市場規模預估將由2018年的1.2兆美元，成長至2023年的1.55兆美元，2018-2023年年複合成長率（CAGR）為5.1％；同時期全球最大藥品市場美國市場規模的CAGR約為5.2％，製藥產業仍是蓬勃發展。

此外，社會步入高齡化，養生和預防醫學受到重視，保健品的需求成長更為可觀，皇將的單機與整線設備靈活度高，客戶可以根據需求快速換線，調配藥品與保健品產能，成為公司與客戶的最大競爭優勢，共同擴大在全球藥品與保健品市場的佔有率。