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「寶貝，不要浪費省點花唷！」　台新銀首推跨行轉帳也能備註

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▲▼台新銀行推跨行轉帳也可「交易備註」，讓用戶可以附帶留言溫馨提醒對方。（圖／台新銀提供）

▲台新銀行推跨行轉帳也可「交易備註」，讓用戶可以附帶留言溫馨提醒對方。（圖／台新銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

隨著金融科技（Fintech）蓬勃發展，台新金今（8）日表示，領先同業在個人網路／行動銀行推出「跨行轉帳交易備註」功能，方便用戶在進行他行轉帳時，可備註留言給收款人，亦可為用戶留下清楚的帳務紀錄。

許多金融機構為了提供便民措施，陸續推出新功能，如今民眾透過行動APP理財轉帳交易的比例也隨之提高。台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，在建置多元的轉帳功能後，為了方便客戶完整記錄轉帳交易的資金用途，這次將交易備註功能，從只限定自行轉帳交易，進一步擴大到「跨行轉帳」服務，且交易備註字數最多可輸入到12個字。

請繼續往下閱讀...

此外，這項功能可讓可讓客戶與收款人皆能輕鬆了解每筆轉帳資金的用途，不用再擔心只看得到數字，卻不知款項原由的尷尬情事，轉帳交易備註功能將可成為民眾理財記帳的好幫手。

包國儀指出，「轉帳交易備註」功能上線後受到客戶喜愛，更有客戶在轉生活費給孩子時，利用該功能溫馨提醒「寶貝，不要浪費省點花唷！」，讓轉帳附帶備註留言也可以是既溫馨又充滿愛的叮嚀。

台新銀行目前提供多種便利的手機轉帳方式，其中最廣受歡迎的就是「任意轉」服務，包國儀說，用戶只要輸入對方的手機號碼，即可取代冗長的帳號，10秒內即可完成轉帳。

除了以手機號碼轉帳外，也提供客戶常用的email／社群通訊軟體LINE可取代帳號進行轉帳，讓客戶輕鬆選擇最適合的轉帳方式，創新的服務設計解決用戶在輸入冗長帳號時，常發生的記不得或誤植的使用痛點。

台新銀行陸續推出的跨行無卡提款、外幣現鈔申購、刷臉取款等創新服務，都獲得高度的使用滿意度；包國儀強調，台新銀行將持續傾聽客戶的需求，提供更多簡單、方便且安全的行動金融科技。

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關鍵字：台新銀行,轉帳,交易,備註,記帳,理財,金融科技,Fintech

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