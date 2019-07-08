快樂檸檬6月新開51家店　挹注上半年營收達11.05億元創史上新高

▲知名手搖茶品牌「快樂檸檬」母公司雅茗－KY董事長吳伯超表示，今年集團展店將邁向二千店大關，目標成為「茶界星巴克」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

知名手搖茶品牌「快樂檸檬」6月新開店數直衝51家，創近5年半以來單月開店新高，母公司雅茗－KY今（8）日發佈最新財報表示，受惠展店快速成長，今年6月及上半年合併營收分別達1.84億元及11.05億元，雙創歷年同期新高。

依據財報，雅茗－KY今年6月合併營收達1.84億元，較去年同期成長5.93％；第二季合併營收為5.55億元、年增4.32％，累計今年上半年營收達新台幣11.05億元，並較去年同期成長4.46％。

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雅茗主管表示，旗下「快樂檸檬」品牌今年第一季新開店數達63家，創歷年同期開店數新高，光是今年6月單月的新開店數直衝51家，大幅超越去年同期的21家，更創近5年半以來單月開店新高。

今年第二季「快樂檸檬」新開店數達96家，更較去年同期的54家，大幅增長77.8%，上半年總計新開店數159家，較去年同期的94家，同比增長達69.1%，亦創歷年來同期新高，顯示集團營運優化有成，加盟開發部門戰力大幅提升，下半年全球展店可望超標。

展望後市，雅茗表示，第三季為傳統茶飲旺季，快樂檸檬今年除在中國市場展現強大的展店速度與效率，同時與「大白兔」、廈門的知名網吧，以及阿里巴巴旗下「天貓超市」的策略結盟與異業合作，挹注公司營運表現可期。