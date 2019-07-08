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太陽能模組轉型策略顯現　聯合再生拚年底完成人才移轉

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▲聯合再生能源董事長洪傳獻。（圖／記者姚惠茹攝）

▲聯合再生能源董事長洪傳獻。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

聯合再生（3576）今（8）日宣布，從去年10月合併以來積極執行轉型策略，以經營自有模組品牌、擴大下游系統的開發與建置為主要業務，轉型成績已初步顯現，模組及系統相關營收帶動累積營收大幅成長，第一季毛損相對去年同期減少55%，下游系統相關營收成長231%。

聯合再生將持續加速轉型速度，不再以太陽能電池專業製造為主，已轉型向自有模組品牌及整合太陽能終端系統發展的藍海市場，為客戶提供再生能源全方面解決方案。
 
聯合再生宣布，為加速轉型速度，積極執行各廠區整合計畫，不得不採取精簡太陽能電池專業製造人力，增加轉型所需的專業模組及系統人才，預定今年內完成，並強調調整為逼不得已的變革，公司將依據相關法令規定完成程序，同時聯合再生竭盡所能協助員工媒合新工作或轉調其他單位職缺。
 
聯合再生表示，配合轉型調整，公司積極活化運用資產，其中包含多餘廠房出租，預期今年可完成出租作業，貢獻租金收入。

請繼續往下閱讀...

未來，聯合再生將多管齊下執行轉型計畫，除了擴大經營模組品牌以及持續擴展終端系統事業，新事業部也將推出多項新產品，為營運成長動能添柴加油。

聯合再生5日已公布6月營收為13.9億元，月減39%，年增32%；累計上半年合併營收為100億元，年增86.7%，主要受到台灣雨季影響，太陽能案場模組安裝進度延遲，客戶延後拉貨，導致6月業績滑落。

同時，聯合再生開始為年底數個大型案場開工做備貨準備，目前已轉型以模組品牌與下游太陽能系統業務為主，期盼未來模組及太陽能系統事業將對公司營收動能有顯著的貢獻。

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關鍵字：聯合再生,太陽能,模組轉型

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