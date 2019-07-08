德銀全球裁員1.8萬人！全面退出股票發行交易與投資銀行業務...將耗資2628億元重組

▲德意志銀行計畫在2022年前耗資74億歐元進行重組。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

德意志銀行（Deutsche Bank）近來虧損連連，並爆發洗錢醜聞，原本火紅的投行業務，也隨著市場環境改變，各國官方監管趨嚴，因而表現欠佳。德銀因此努力加速轉型，宣布一系列頓措施，最新行動是確定在全球精簡1.8萬名員工，退出全球股票發行交易業務、投資銀行業務將大幅縮減重組，也將成立壞帳銀行，估計整個重整方案將斥資74億歐元（約新台幣2628億元）。

德銀宣布大規模整頓計畫，執行長蘇映（Christian Sewing）在致員工的信函中表示，這是德銀幾十年來最為根本性的轉型，「我們今天宣布的計劃等於對德銀的徹底重組，這些調整將使我們更接近我們的核心實力、我們的DNA。」德銀計畫在2022年前耗資74億歐元進行重組，以下為德銀此次重大整頓要點：

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• 在全球裁員約1.8萬人，約該行當前員工數的5分之1。預計至2022年將員工數降至7.4萬人。

• 主要的投行業務將大幅縮減、重組。退出全球股票發行交易業務，增強資產管理、外匯交易、企業現金管理以及貿易融資等業務

• 計劃在2019年及2020年暫停股東分紅，並從2022年起，透過配息及股票回購方式將約50億歐元返還股東。

• 成立「壞帳銀行」（bad bank），逐步減持不打算繼續持有的資產，包括740億歐元（約新台幣2.6兆元）風險資產。

• 高層去職。零售銀行主管史特勞斯（Frank Strauss）及首席監管長馬特拉特（Sylvie Matherat）將於本月離職，而投行業務負責人黎奇（Garth Ritchie）則於上周五宣布離職。

• 創建第四個被稱為企業銀行的部門，做為德銀的企業及商業客戶服務樞紐。

• 整頓計畫預計將於2022年前耗資74億歐元。第二季度重組成本為30億歐元，2019年為51億歐元。

彭博行業研究資深行業分析師Alison Williams及助理分析師Neil Sipes認為，德銀的大規模重組是最好的選擇，但需要時間才能證明是否成功。「我們認為，在多年較小幅調整未能產生效果、環境和前景進一步阻礙其改善難以捉摸的利潤之際，德意志銀行收縮交易業務是其所需的苦口良藥。」

彭博專欄作家Elisa Martinuzzi寫道，重組可能並不是特別富有想像力，但如果該行想要的不僅僅是生存下來，那麼這正是其所需要的。「但目前為止，股東價值受到的破壞已經非常嚴重，股東們不太可能給這次重組第二次機會，蘇映要提供更多細節來顯示他如何削減成本以及兌現最難以捉摸的東西：收入增長。」