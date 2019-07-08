小確幸！首波退稅7月底入帳　金額高達455億元

▲報稅民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導



根據財政資訊中心統計，今年首批退稅達到294.13萬件，退稅金額高達455.8億元，金額較去年增加91.6億元，年增率25.1%。

退稅分三批 最早是7月31日

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國稅局表示，如果民眾想要早點收到退稅款，記得掌握兩項撇步，其一就是使用網路申報、以及直撥退稅。國稅局指出，今年綜所稅的退稅分三批作業，最早的就是7月31日，而適用的範圍是在5月31日以前網路申報，或者是稅額試算者在5月31日以前，利用線上登錄或者是語音回復案件。

其次，二維條碼以及人工報稅，在5月10日之後，向國稅局或者稽徵所報稅的案件的人工申報、二維條碼報稅者，退稅日期就是今年的10月31日。第三批則是要道等明（109）年的1月20日止了，退稅案件為逾期申報退稅及原申報繳稅或不補不退，經稽徵機關核定為退稅的案件。

採用網路報稅、直播退稅最快可以拿到退稅款

國稅局解釋，退稅分為兩種，一種為直撥退稅另一種就是一般退稅。所謂直撥退稅就是，納稅義務人只要申報時提供本人、配偶或申報受扶養親屬在郵局或金融機構的存款帳戶，國稅局就會直接將退稅款撥入指定帳戶。而一般退稅則是國稅局寄發退稅憑單，納稅義務人收到後，須於憑單有效期限內至指定金融機構提兌或提出票據交換才能領到退稅款。

相較於一般退稅，國稅局表示，直撥退稅好處是免除須親持憑單至金融機構提兌或提出票據交換的麻煩，省時省力，更不必擔心因遷址而收不到憑單、被冒領或遺失等困擾，既便捷又安全。

根據財資中心統計，今年首批退稅案件共有294.13萬，比去年大增近64萬件，可領退稅件數年增27.8%；首批退稅金額455.8億元，也比去年增加91.6億元，增幅達25.1%。今年退稅額與退稅件數大幅提升，主要原因在於財政部提高四大扣除額，包含標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額及幼而學前扣除額等，以及調高基本生活費到17.1萬元，此波退稅金額也讓民眾有感。

