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大立光、鴻海撐盤　台股今小跌34點以10,751點作收

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▲全球股市，股票，下跌，股市，美股。（圖／路透社）

▲ 台股今日以10,751點作收，成交量951億元。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（8）日以10,751點作收，下跌34點、跌幅0.32%，成交量951億元。

指標股中，股王大立光（3008）今日開盤兩分鐘即漲逾2%，隨後一路上揚，最高一度漲至4120元、漲幅4.3%，終場收在4115元、上漲4.18%；鴻海（2317）維持小幅震盪，以79元作收，上漲1.02%；中華電（2412）收在114元，漲幅0.44%。

請繼續往下閱讀...

台積電（2330）日前傳出大客戶輝達（NVIDIA）的GPU訂單將轉單三星，股價在3日大跌6.5元，昨（7）日輝達出面闢謠，再加上受到日對韓出口限制的轉單效益預期，股價一度漲1.5元來到244.5元，但因市場觀望氣氛，終場下跌0.21%，以242.5元作收。

在類股部分，今日類股漲少跌多，其中半導體類股下跌1.17%、金融類股下跌0.52%，電機、電子類股各跌0.58%、0.64%。

美國上周五（5）公布6月非農就業數據，壓低了對聯準會降息的樂觀預期，亞股今日下挫，截至台灣時間下午1點45分，香港恆生指數下跌1.82%、上海綜合指數下跌2.48%、日經平均指數下跌1.08%、韓國綜合股價指數下跌1.94%。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光,亞股

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