黑松邁向百年基業　董座張斌堂揭示三大方向挹注營運動能

▲張斌堂自2010年上任黑松董事長以來，強調品牌年輕化的方向，除產品創新外，也在行銷手法上著墨甚深。(圖／黑松提供)

記者林淑慧／台北報導

營運邁入第94年的飲料大廠黑松公司，營運轉型邁大步。董事長張斌堂今（8）日表示，黑松除了聚焦本業經營外，也將開展「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」等三大方向，為迎向百年基業挹注營運動能。

張斌堂自2010年上任黑松董事長以來，強調品牌年輕化的方向，除產品創新外，也在行銷手法上著墨甚深。例如，黑松沙士代言人盧廣仲唱出時下年輕人敢傻敢闖的精神，廣告主題曲「敢傻，就是我的本事」的MV點閱率，已突破500萬人次觀看。

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張斌堂表示，相較於街頭林立的手搖茶，包裝飲料業的利基在於方便性及安全性，但行銷方式也必須與時俱進，「不能只用飲料產品來操作，必須要能帶動一群人，例如搭配露營、野餐日等活動；產品不再是主角，而要接受是配角了。」

創意操作也帶來銷售佳績。張斌堂表示，依據黑松統計，「黑松沙士Plus一直跳冰棒」截至今年6月底為止，名列7-11冰品新品銷售第一名；透過Plus系列產品，黑松成功搶攻年輕族群心佔率。

展望後市，張斌堂表示，黑松將聚焦三大方向，作為發展重點：一、「生活品牌」不只賣飲料，更跳出框架不設限，讓品牌走入消費者生活中；二、「超越代理」不只是一般代理商，更透過專業品牌管理能力，提升代理績；、三、「進化銷售」不只有經銷力，更積極打造強大的銷售服務平台，以挹注營運動能。

張斌堂強調，黑松以研發創新、行銷適應兩大核心能力，讓品牌跳出原有框架，不只單純開發新品，而是透過更多創新的思維，讓品牌融入消費者生活當中。