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北富銀延攬首位印度籍數位專才　潘柏迪接掌數位金融總處

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▲▼北富銀首度延攬印度籍金融專才潘柏迪擔任數位金融總處總處長，將協助整合商品開創新的數位金融服務。（圖／北富銀提供）

▲北富銀首度延攬印度籍金融專才潘柏迪擔任數位金融總處總處長，將協助整合商品開創新的數位金融服務。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

台北富邦銀行數位金融創新團隊再添強將，首度延攬印度籍金融專才、前菲律賓首都銀行信用卡公司總裁潘柏迪（Pradeep Pant）擔任數位金融總處總處長，今（8）日正式走馬上任，將以豐富的亞太區信用卡、支付金融、財富管理等實戰經驗，整合商品開創新的數位金融服務，朝向數位金融標竿銀行邁進。

北富銀總經理程耀輝表示，FinTech為金融業帶來莫大的變革與機遇，深刻瞭解客戶痛點、敏捷開發、快速整合資源，成為金融業升級轉型的關鍵。

請繼續往下閱讀...

潘柏迪金融資歷20多年，一半時間在海外、一半時間在台灣，對亞洲市場脈動與新技術應用相當敏銳，也擅長整合與剖析數據資料，借重他的專才，可望為北富銀的金融科技創新能力注入新動能，激盪出更多的數位金融創新服務。

潘柏迪過去曾擔任菲律賓首都銀行信用卡公司總裁、花旗集團亞太區／區域信用卡行銷主管、花旗（台灣）信用卡業務主管、澳盛（台灣）個人金融暨私人銀行處總處長等，同時也有泰國、印度等跨國金融實戰經驗。

此外，在學時主修行銷與資訊系統，並具深厚的理工基礎，跨領域的歷練，醞釀了他在數位金融創新上有源源不絕的能量與構想，曾引領澳盛（台灣）銀行以創新、優質的財富管理商品與服務，連續3年榮獲知名財經雜誌的「外商銀行類最佳財富管理獎」。

隨著FinTech時代來臨，數位金融應用如雨後春筍般出現，北富銀以「金融即生活，生活即金融」價值主張，不斷創新，走在數位浪潮前端，今年有潘柏迪的加入，可望融合跨國、跨領域的金融經驗，將數位金融應用與生活場域做更深度的結合，並無縫接軌國際智慧，進一步為兩岸五地（台灣、中國大陸、香港、新加坡、越南）客戶提供最新的服務體驗，讓北富銀朝「亞洲一流金融機構」再邁進一大步。

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關鍵字：北富銀,數位金融,潘柏迪,FinTech

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