正妹實習警現學現賣尋獲贓車　失主喊「像中樂透」讓她們超開心

▲在學姐教導下實習女警現學現賣尋獲失竊機車。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

警大實習生李岳真及警專實習生曾耀萱7月分派到桃園市警局龜山分局大華派出所報到實務訓練，在指導學姊曾瑋淳、陳安如帶領下學習派出所各項勤務，依循學姐指導找贓車的技巧，現學現賣果然尋獲1輛失竊機車，順利聯繫車主發還；發現贓車當下的心情「好像中樂透」2人難掩興奮地高喊：「中了！中了！」

▲實習正妹女警李岳真及曾耀萱尋獲失車超興奮。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，7日凌晨4時多，龜山分局大華所員警曾瑋淳、陳安如帶領警大實習生李岳真、警專實習生吳貞儀執行巡邏勤務，學姐指導兩名實習學妹針對沿路的車輛如何看出可能是贓車的技巧。小學妹馬上依樣畫葫現學現賣，主動積極向帶班學姐借用小電腦查看看，果然，行經龜山區文化二路社區大樓騎樓下整排機車，女警們下車觀察發現一輛外觀有點髒、龍頭未鎖的重機車，立刻用警用小電腦查詢，果然是失竊機車，2找到失竊機車難掩興奮地在凌晨在龜山區文化二路上尖叫「中了!中了!」。

於是聯繫上車主至派出所領車，車主表示機車於7月1日報失竊協尋，在短時間就找到失竊車輛，也沒想到被同一天到大華所報到的實習女警找到愛車，覺得有緣也是非常很感謝女警們。李岳真說，當時尋獲贓車的心情，「好像中樂透一樣」，能見到車主愛車失而復得的笑容，很有成就感。