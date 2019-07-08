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英國擬禁售虛擬貨幣金融工具　估每年可挽回93億投資損失

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▲▼虛擬貨幣,加密貨幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲FCA稱，與加密資產相關的衍生產品或指數投資證券（ETN）並「不適合」小型投資者。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

英國市場監管機構建議從明年初起禁止與比特幣等數位加密貨幣相關的金融工具，並警告，不了解此類工具風險或價值的投資人可能會因此蒙受巨大損失。

英國《衛報》（The Guardian）報導，英國金融行為監理總署（FCA）稱，與加密資產相關的衍生產品或指數投資證券（ETN）並「不適合」小型投資者。這類金融工具的「波動性極大」，難以估算其價值，投資人對其理解度低且相關產品的金融犯罪風險也日益擴大，FCA表示，投資人可能「因投資這些產品而遭受突然且無法預料的虧損」，預估禁令每年將能挽回7500萬至2.34億英鎊（約新台幣93億元）的投資損失。

請繼續往下閱讀...

FCA策略與競爭部總經理伍拉德（Christopher Woolard）表示，「這與我們在差價合約（CFD）及二元期權市場上的工作相同，當我們看到有人向散戶銷售或推銷不良產品時，我們會採取行動。」

FCA稱，這項行動是依循去年7月在「英國加密資產特別任務小組最終報告」中曾許下的承諾。任何跟比特幣等虛擬貨幣有關的衍生性金融商品，因難以估算價值，而使買賣這些衍生商品的行為就像賭博。

伍拉德表示，若允許虛擬通貨衍生商品買賣，就等於讓賭徒去賭虛擬通幣的漲跌，因為虛擬通貨衍生商品是把複雜的交易合約，建立在複雜的資產之上。

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關鍵字：虛擬貨幣,比特幣,FCA

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