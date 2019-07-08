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Fed為降息開大門　特別收益股可望受惠

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▲▼ 美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像） 

記者周康玉／台北報導

美國聯準會（Fed）於6月利率會議後聲明，將適度採取行動以維持經濟成長，顯示Fed已為降息打開大門。柏瑞投信表示，以歷史經驗來看，若Fed下半年開始降息，「特別收益」資產有望受惠於公債殖利率走低，而獲取額外的資本利得。

聯準會在這次利率會議中，17位委員中有8位認為今年需要降息，目前市場普遍預期，Fed今年至少會降息2碼。

請繼續往下閱讀...

從歷史經驗看來，特別收益再降息期間表現不錯。以2001年到2003年6月底止這段期間，Fed展開降息循環，美國經濟雖然陷入衰退，然而金融業占比較高的「特別收益」資產不但沒有重傷，反而受惠公債殖利率走低
而大漲33.3%，繳出年化報酬率超過12%的優異表現。

柏瑞多重資產特別收益基金經理人許家禎表示，今年美國景氣趨緩可能性高，但不會陷入衰退，故預期美國企業違約風險不會顯著攀升。目前投資策略以兼顧投組報酬穩定性及維持較好收益率為目標。

在高收益債投資策略上，將逢高減碼(獲利了結)評價面偏貴之標的，如科技、能源及消費，並於次級和初級市場中挑選價值面低估之標的，藉由換券交易，增加投資組合的資本利得空間。柏瑞投信建議，投資人可適度布局「特別收益」資產，以從容面對市場突發事件所造成的波動。

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關鍵字：聯準會,降息,定期定額,共同基金

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