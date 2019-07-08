庫存過高有壓　環球晶第2季營收衰退5.75%　

▲環球晶董事長徐秀蘭 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

環球晶今（8）日與母公司中美晶同步公布6月營收。6月營收達51.24億元，月增率4.31%，年增率2.37 %，然而受到4月營收月減兩成拖累，環球晶第2季營收146.93億元，季減率5.75%，連續兩季衰退，年增率2.27%，反映庫存仍處在高點。



環球晶6月合併營收達51.24億元，月增率4.31%，年增率2.37 %；第2季累計合併營收達146.93億元，季減率5.75%，年增率2.27%；然而上半年營收突破300億，仍較去年成長7.1％。

中美晶6月合併營收達57.51億元，月增率3.89%，年增率0.31%。其中，太陽能產品營收6.28億元，月增率0.60 %，年減率14.15%；第2季的累計合併營收達166.56億元，與第1季相較減少4.85 %，較去年同期減少3.77%。中美晶上半年累計合併營收達341.6億元，較去年同期略減0.1%。



環球晶董事長徐秀蘭於股東會時表示，每個客戶對谷底預期不一樣，但預期第2季會是存貨的高點，第3季存貨會慢慢降下來，逐季緩降。環球晶會依照客戶踩煞車的速度不同，而有不同的長約調整。

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徐秀蘭表示，下半年仍有很多不確定因素，但半導體產業其實是在非常健康的狀態，包括AI、5G、IoT、精準醫療等應用，都將在很近的未來發生，每一個應用都會用到晶圓，更進一步帶動周邊很多新應用，即使還無法確定產業的復甦起點，但長期來看是健康的。