搶攻女性保健食品市場　保瑞上半年營收年增19.18%

▲保瑞董事長暨總經理盛保熙。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

保瑞藥業（6472）今（8）日公布6月營收為新台幣1.18億元，月減5.7%，年減11.24%；累計上半年營收達新台幣7.52億元，年增19.18%。保瑞表示，雖然6月營收下滑，但是上半年整體受到產品力強、代言策略奏效，以及女性保養品市場氛圍佳等多方激勵帶動，明星商品銷量增3成。

保瑞看好保健食品和藥妝品市場，繼2013年買下衛采在台灣的工廠後，2017年更取得衛采在台灣開架式保健、保養品及開架式藥品總經銷權，並透過與衛采合組的子公司宇泰欣經銷日本第三大藥廠 SSP及衛采在台灣的保健及保養品。

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宇泰欣旗下的活性型維生素B2系列產品，來自日本衛采製藥公司Eisai的保健系列，主要有「醫藥品」及「保健品」兩大類業務，銷售狀況在今年約有近30％的成長，近期更打進大樹連鎖藥局、寶雅等多家大型通路及藥局通路，保瑞相當看好這支產品的未來發展性。

根據市場調查機構Transparency Market Research預估，2015年至2021年全球營養保健食品市場年平均複合成長率（CAGR）將可達7.3%，至2021年其規模可達2,790億美元，而其中功能性食品市場規模最大，達31%以上，功能性食品通常僅具調理機能功能，適合特定族群，像是女性、兒童或老人等，具特定營養保健功能食品。

台灣也不例外，根據食品工業發展研究所ITIS最新的調查及推估顯示，2017年台灣保健食品巿場規模為新台幣1292億元，2018年整體成長率5.88%，成長趨勢穩定向上。

保瑞旗下宇泰欣明星商品在日本原本就是女性市場暢銷商品，來台銷售後也深受台灣女性消費者喜愛，經由保瑞積極布建通路，並在市場熱度持續不減的狀態下，法人預估這款明星商品今年可望有35%以上的年成長率，成為宇泰欣穩定長銷熱賣的產品之一。