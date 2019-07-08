大立光開盤2分鐘漲逾2%　台股跌43點以10,742點開出

▲台股今日開盤跌43點以10,742點開出。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（8）日開盤跌43點，加權指數以10,742點開出。

電子三雄中，股王大立光（3008）今日開3970元、上漲0.5%，開盤兩分鐘即漲逾2%，9點12分時上漲2.91%來到4065元；台積電（2330）開出240元、下跌1.23%；鴻海（2317）以78.4元開出，上漲0.25%。

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今日除權息的個股當中，華碩 （2357）開盤220元，上漲1.38%；聯發科（2454）開312元，以平盤開出；上海商銀（5876）開盤55.6元，上漲0.36%。

接下來大立光、台積電法說將陸續登場，市場關注在各大廠商針對中美貿易戰的獲利情況以及下半年營運展望；此外，美方針對華為的限制也將影響台科技廠下半年的獲利，都將牽動台股走向。

美國上周五（5）公布6月非農就業數據，數據較市場預期強勁，壓抑了對聯準會降息的樂觀預期，三大指數收黑。道瓊工業指數終場下跌43.88點，收在26922.12點、跌幅0.16%；標準普爾500指數下跌5.41點，收在2990.41點、跌幅0.18%；那斯達克指數下跌8.438點，收在8161.793點、跌幅0.10%。