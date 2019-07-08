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Fed降息預期淡化美股收黑　台指期一早跌逾80點摔下10,700點

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▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲美股4大指數齊挫，台指期也跟上這波疲軟走勢，一早壓回盤下整理。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國就業數據意外強勁，淡化市場預期美國聯準會（Fed）降息機率，拖累美股4大指數全面收黑，亞股則漲跌互見，台指期今（8）日開低震盪，指數一早跌逾80點，摔下10,700點關卡，截至8點50分在10,630點附近震盪。

美國非農就業報告表現出乎意料，淡化市場對降息預期，加上日韓貿易戰一觸即發，拖累美股4大指數全面收黑，其中道瓊工業指數終場下跌43.88點，跌幅0.16%，收26,922.12點；標準普爾500指數也跌5.41點，跌幅0.18%，報2,990.41點；那斯達克指數尾盤下挫8.44點，跌幅0.1%，以8,161.79點作收；費城半導體指數則收低8.79點，跌幅0.6%，報1,461.7點。

請繼續往下閱讀...

回頭看台灣金融市場表現，台股期現貨上周五開高震盪，台股在電子股腿軟下，指數一度壓回盤下整理，所幸金融股擺尾，終場小漲9.83點，以10,785.73點作收，成交量848.85億元，三大法人合計買超10.64億元，其中自營商買超11.72億元，投信賣超3.18億元，外資及陸資買超2.1億元。

台指期也同步呈現震盪走勢，指數貼近現貨走勢，終場上漲11點，收在10,718點，與現貨相較，逆價差67.73點，成交量7萬7,789口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,086口至14,334口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少764口至42,083口。

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