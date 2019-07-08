打賞女神直播主135萬　土豪守護半年見本尊驚呆：那一刻我的心…

▲土豪心中期待見到的女神。（圖／翻攝自微博／包紙玩機，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸一名土豪在網路上PO文聲稱，自己花了半年「守護」一名女直播主，前後一共打賞30多萬元人民幣（約135萬元新台幣），後來有機會目睹女神真面目，見面的那一刻內心卻只剩下「……」這樣無言的感想。不過，大部分的網友看到對比照都覺得這位土豪已經算很幸運了，「只是長胖了而已，其實還是很像的！」

微博用戶「包紙玩機」6日PO出一張截圖，暱稱為「7777北京曾經滄海」的網友提到，「我守護了半年，並且為其刷了30多萬人民幣的主播，因為來北京看病終於和我見了一面。當我看到心目中的女神那一刻，我的心……」；只見截圖中在鏡頭前皮膚白皙、有著一張V型小臉的女直播主，實際碰面時，臉卻變圓了。

▲網友覺得這位女直播主其實長得算很不錯，穿衣打扮也很時尚。

雖然這組對比照並未獲得證實，但大部分的網友看完還是覺得這戲劇性的轉折很有趣，也有不少人留言安慰土豪，「女神長胖了而已，其實還是很像的」、「差距不大啦」、「這30萬人民幣把她養得白白胖胖的」、「只能娶回家做老婆了，不然這30萬白花了」、「哈哈哈，先讓我笑一下」。

不過，由於近年來陸續傳出有人傾家蕩產打賞女直播主的負面新聞，也有網友好奇這到底有什麼好玩的。一名過來人網友回答，自己以前好奇玩過一段時間，剛開始只送幾塊錢的小禮物，叫一聲哥互動一下挺有感覺，後來慢慢熟了，直播主們連線互相PK，為了讓自己支持的主播贏，幾千塊就這樣刷出去，「之後那個後悔啊，但當時虛榮心犯蠢，就迷了，後來再也不敢碰這玩意了。」