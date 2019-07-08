　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

打賞女神直播主135萬　土豪守護半年見本尊驚呆：那一刻我的心…

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

打賞女直播主135萬，土豪見女神本人驚呆。（圖／翻攝自微博／包紙玩機）

▲土豪心中期待見到的女神。（圖／翻攝自微博／包紙玩機，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸一名土豪在網路上PO文聲稱，自己花了半年「守護」一名女直播主，前後一共打賞30多萬元人民幣（約135萬元新台幣），後來有機會目睹女神真面目，見面的那一刻內心卻只剩下「……」這樣無言的感想。不過，大部分的網友看到對比照都覺得這位土豪已經算很幸運了，「只是長胖了而已，其實還是很像的！」

微博用戶「包紙玩機」6日PO出一張截圖，暱稱為「7777北京曾經滄海」的網友提到，「我守護了半年，並且為其刷了30多萬人民幣的主播，因為來北京看病終於和我見了一面。當我看到心目中的女神那一刻，我的心……」；只見截圖中在鏡頭前皮膚白皙、有著一張V型小臉的女直播主，實際碰面時，臉卻變圓了。

打賞女直播主135萬，土豪見女神本人驚呆。（圖／翻攝自微博／包紙玩機）

▲網友覺得這位女直播主其實長得算很不錯，穿衣打扮也很時尚。

雖然這組對比照並未獲得證實，但大部分的網友看完還是覺得這戲劇性的轉折很有趣，也有不少人留言安慰土豪，「女神長胖了而已，其實還是很像的」、「差距不大啦」、「這30萬人民幣把她養得白白胖胖的」、「只能娶回家做老婆了，不然這30萬白花了」、「哈哈哈，先讓我笑一下」。

不過，由於近年來陸續傳出有人傾家蕩產打賞女直播主的負面新聞，也有網友好奇這到底有什麼好玩的。一名過來人網友回答，自己以前好奇玩過一段時間，剛開始只送幾塊錢的小禮物，叫一聲哥互動一下挺有感覺，後來慢慢熟了，直播主們連線互相PK，為了讓自己支持的主播贏，幾千塊就這樣刷出去，「之後那個後悔啊，但當時虛榮心犯蠢，就迷了，後來再也不敢碰這玩意了。」

ET快訊
臉書最後文章分享救命術影片　普悠瑪檢傷英雄生前曾PO：放下大
闖黃燈！騎士突「高雄式左轉」被撞亡　水電工傻眼喊冤…判決出爐
OL站8小時走路腳開開求救！醫掀衛生棉驚呆：掉出那顆像「碗公
練喻軒微博最後一PO：去自己國家比去國外難　館長揭10分鐘通

關鍵字：直播,網紅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

影／江蘇突降拳頭般大冰雹　落地「劈啪」聲響駭人

與女同事爆發衝突！港洗頭男狂刺17歲「護花」少年...已潛逃大陸

使用高壓水槍觸電倒地！他靠這招逃過一劫...網讚「教科書級」自救

影／10歲女童開家門見「鈔票雨」　忙叫媽一起撿結局超暖

打賞女神直播主135萬　土豪守護半年見本尊驚呆：那一刻我的心…

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

3歲童深夜走失！暖警奶爸上身 換尿布+牽手尋家...阿嬤激動道謝

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

泫雅中文大喊：我愛你！　 嗨跳《Bubble Pop》太辣惹～

打賞女神直播主135萬　土豪守護半年見本尊驚呆：那一刻我的心…

台股第3季難脫貿易戰干擾　投資人掌握「高賣低買」才能險中求勝

倡徵兵、募兵並行　韓國瑜提2關鍵：辣台妹募不到兵卻嗆陸讓台陷危機

啪啪啪好處多！　研究發現：生活品質佳　還能減緩「這症狀」

臉書最後文章分享救命術影片　普悠瑪檢傷英雄生前曾PO：放下大石

De Tomaso義式超跑絕美復出！P72古德伍德速度節首發亮相

狠心飼主推米克斯下車…綠燈一亮就開走　牠緊盯車尾跟在後面跑

影／高鐵40分鐘到成都　四川綿陽「雲端科技」瞄準台灣人才

新鮮人必學！5個「面試穿搭法則」米色西裝、長版洋裝最專業

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

打賞女神直播主135萬　土豪守護半年見本尊驚呆：那一刻我的心…

跑車高速撞BMW…噴飛爆炸「秒變火球」　23歲女三寶酒醉害2命

新奇熱門新聞

打賞女直播主30萬　土豪見面驚..

台男炫富嗆蛇精男：我跟你槓上了

42年來首見！「巨無霸牡蠣」重..

機車停一天沒騎　泥壺蜂強佔築巢

真實版「安娜貝爾」封印在博物館

南韓女主播超胸　宛如真人版娜美

正妹家教！34E趙芸挺奶教書法

好賺？AV天后三上悠亞片酬公開

「10公分不鏽鋼肛塞」卡20歲..

報復男友劈腿　她偷偷點燃下體

網咖摔破頭　重慶男捂傷口玩到暈

真是大嘴巴！19歲男塞138支..

超辣零食太狠　大小孩胃病送急診

22歲女「騎馬」野戰！　影片遭..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜直播破3萬人　韓粉接本人電話大驚

國民黨總統初選民調電話訪問8日登場，高雄市長韓國瑜7日晚間特別與黨內立委許淑華合體開直播，隨機打電話給粉絲，進行電話民調教學，教大家如何正確回答民調。期間，2人還打給藝人沈玉琳、歌手葉啟田、資深媒體人黃暐瀚及前立委孫大千，線上觀看人數飆破3萬。

雙城論壇直播被中斷　柯文哲：會扣分

韓國瑜六合「大進場」　小編狂喊：吸不到空氣

韓粉趕場捕捉網紅　第一站神秘嘉賓是他

陸委會：台人已看清兩岸一家親的矛盾

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！

尿尿用手掰開！16歲妹那邊「2瓣超肥腫」

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

練喻軒微博最後一PO　全刪文避炒作

槍殺海陸兵　主嫌嗆家屬：不差再殺你一個

李承翰入忠烈祠、擬設銅像…嬤還不知

大S錄影「無尾熊式」緊抱前男友黑人

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面