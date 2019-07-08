台股第3季難脫貿易戰干擾　投資人掌握「高賣低買」才能險中求勝

▲台股適逢除權息旺季，棄權息、財報及大盤點數蒸發等因素，將會影響盤勢表現。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰暫時休兵，加上全球央行聯手寬鬆態度明顯，儘管近期全球經濟基本面無亮麗表現，不過資金面有利未來1至2個月金融市場表現，永豐投信表示，台股適逢除權息旺季，影響大盤點數蒸發待時間消化，加上貿易談判尚未出現實質進展，預期第3季股市波動性仍存在，建議高賣低買，逢低擇優勢產業布局。

川習會順利落幕，同時確定不加徵新關稅、重啟談判，成果出乎意料的正向，永豐投信認為，這也反應川普面對選舉民調落後，不得不的作為。此外，美國企業反對貿易戰的浪潮升高，已有600家美國龍頭企業發出聯名信函呼籲川普政府解決貿易戰；上半年受到貿易戰影響，世界貿易組織已將今年貿易成長由去年3%下調至2.6%。

請繼續往下閱讀...

▲川習會順利落幕，中美雙方將重啟貿易談判，為全球金融市場打了一劑強心針。（圖／路透）

永豐投信表示，下半年美國總統川普會以選舉民意主導政治動向，貿易戰休兵可望延續，但仍須留意美伊緊張情勢及7月即將到來的財報季，第2季財報結果可能因為之前關稅調升與華為禁令，許多企業獲利恐受干擾，屆時美股將震盪波動加劇，連帶牽動台股表現，加上台股適逢除權息旺季，棄權息、財報及大盤點數蒸發等因素，將會影響盤勢表現。

另觀察政治面，永豐投信指出，貿易戰雖然聲勢大，卻是川普民意支持度的反作用力，根據Real Clear Politics網站調查，稅改對於川普支持度有效，不過貿易戰無效，加上近期民調顯示，川普與對手拜登在搖擺州的支持度，民主黨拜登略勝一籌，川普如今民調不但低，搖擺州更是全數失守，目前川普的第一要務為贏得選票，若第4季加徵關稅恐衝擊聖誕購物旺季，將再挫傷民調，因此預期川普再加徵關稅可能性低。

永豐投信提及，全球主要央行態度偏鴿，但台股適逢除權息旺季，影響大盤點數蒸發待時間消化，在中美貿易談判出現實質進展前，投資氣氛仍偏保持謹慎，市場預估最快9月底前中美貿易談判可能有結論，研判第3季台股市場波動性仍會存在，操作建議高賣低買，逢低擇優勢產業布局。