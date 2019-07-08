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統一發票兌獎App＋3大據點！「獎別不同」別跑錯　網氣炸：練記憶力嗎

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▲▼統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

▲統一發票兌獎據點，郵局已不再提供服務。（圖／記者許力方攝）

記者許力方／綜合報導

為提升統一發票兌獎便利性，財政部今年1月起推動多元措施，消費者可至四大超商、全聯、美廉社、銀行等兌領，另外還有新的「統一發票兌獎」APP，可以24小時「在家領獎，」南區國稅局表示，統一發票實體兌獎據點已取消郵局，改為指定金融機構及非金融機構，領獎時可別跑錯地方。不少民眾抱怨連連，痛罵「領獎也搞這麼複雜」、「擾民」、「練記憶力」。

南區國稅局提醒，金融機構與其他兌獎據點營業時間不同，且四獎以上及雲端發票專屬千元獎以上「無法」在四大超商、全聯及美廉社兌領，提醒民眾兌領中獎發票時，中獎別可兌領的通路據點及營業時間，避免跑錯地方！實體通路兌獎引發民怨，不少網友批評「領個獎搞這麼複雜，是嫌民眾太閒了嗎？」「訓練民眾記憶力嗎」、「這樣叫便民嗎」。

請繼續往下閱讀...

北區國稅局表示，消費者可使用電子發票整合服務平台帳號資訊，或透過兌獎APP連結至整合服務平台註冊新帳號，除了有統一發票儲存及管理功能，還可以直接感應悠遊卡、一卡通、iCash（限支援NFC功能手機）及信用卡，索取雲端發票享有雙重中獎機會，也可直接使用兌獎APP的發票存摺功能查詢中獎發票。

另外，雲端發票不分獎項，皆可綁定本國銀行帳戶自動匯入，紙本電子發票證明聯也開放五、六獎快速領獎服務。

▼統一發票兌獎通路一覽表，兌獎APP可24小時線上領錢。（圖／記者許力方製）

▲▼郵局12／29不再兌獎！「統一發票兌獎APP」明年登場　線上領錢（圖／記者許力方製）

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關鍵字：統一發票,發票,發票兌獎,財政部,賦稅署

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