雲端最有錢／不做薪酸族還5子登科　買股提款4000萬

新聞節目中心／綜合報導

穩健的投資是最基本的夢想起點，錢少也能靠複利的力量翻身，邁向財富自由的道路。雲端最有錢第43集節目中，請到一位股市阿水，曾是美商科技公司在台的IT主管，工作到凌晨3點，想靠股票贏回自己的人生，卻總是賺少賠多，把年薪都搭進去股市裡。直到他將布林通道研究透徹，靠著簡單3條線，抓緊「壓縮、帶量、突破」的賺錢秘訣，因此早早「開除」老闆，10年間從股市賺進4千萬元。

另外，多年來推倡「存股」理念、從高職教師變身投資達人的陳重銘，年輕時當過5年低薪的流浪教師，只能當個「不Buy教主」，努力開源節流，並積極研究股票投資，終於改變了自己的未來。這次不敗教主要教大家更簡單方法，只要存元大高股息ETF(0056)，就能存股、價差兩頭賺，每年存自己的18%。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。