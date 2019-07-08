理財周刊／川習會談判順利　亞幣有機會回穩？

文／理周教育學苑

Ｑ：G20川習會落幕，中美雙方表示洽談順利，為貿易停戰帶來新契機，中美雙方將重啟談判，暫時不加關稅，並透露美國企業在某些條件下，可以把設備賣給華為，鬆綁華為禁令，自貿易戰加劇以來，亞幣貶值，川習會後亞幣將何去何從？

Ａ：川習會順利落幕，中美雙方同意暫時休兵，兩國重啟談判，從五月談判停滯的地方開始，期間華府不加徵對中國額外三二五○億美元關稅，而中國則同意採購美國農產品，為中美貿易戰帶來新轉機。

自五月六日中美貿易戰加劇以來，美元對台幣價格由原本的三○．八六一路飆漲到三一．五五元，直到五月十八日川習熱線，約定在G20峰會見面，台幣才回升到三十一元。由USDCNH的圖形可以更清楚的知道，當中美貿易戰加劇時，兩者報價由原本六．七八一路飆漲到六．九，人民幣貶值，川習熱線後，人民幣才漸漸回穩。

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如今，中美貿易重啟談判，對於整個亞洲貨幣來說是利多消息，談判期間美元對台幣可能會落在三○．七至三一．五區間震盪，而USDCNH則有機會向下拉回整理，未來特別需要關注五月六日貿易戰加劇的跳空缺口及整波亞幣貶值的多方起漲位置，在這兩個價格附近將會形成強力支撐。

貿易戰跟亞洲貨幣匯率息息相關，衝突和緩也為貶值的亞幣帶來喘息機會，但亞幣貶值危機真正要解除，還是必須中美雙方談定並簽約。無論如何，貿易戰休戰對於股市及匯市都是利多消息，市場也樂見雙方正向發展。



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