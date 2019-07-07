比特幣面臨1萬美元大關保衛戰　專家分析後勢與建議

▲專家指出，中美貿易戰與臉書宣布要推出自己的加密貨幣等兩大因素，導致比特幣價格上漲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

比特幣（Bitcoin）價格起伏近期讓投資者像是坐了好幾趟的雲霄飛車，上月底一度有希望衝破1.4萬美元，卻又自由落體跌破1.1萬，差點變成萬元保衛戰。面對如此的價格變動，投資人究竟該如何做，才不會在投資的過程中受傷過重？數寶全球數字資產交易平台首席分析師許崇恩建議，採取定期定額的方式投資才是最好的方式。

身邊必定有許多朋友都對加密貨幣相當好奇，但是遲遲不敢進場，也不知該從何下手；許崇恩指出，通常會建議這一類的人，可以採取定投的方式會比較好，且金額也不需要太大，大約每個月定期投資500元即可，且持續投資大約一年的時間，再來評斷是否要退場。

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不過在比特幣價格方面，為何比特幣近期飆漲速度會如此快速？許崇恩認為，這是因為中美貿易戰與臉書又宣布要推出自己的加密貨幣兩大因素所導致。

在中美貿易戰方面，先前Grayscale報告就指出，由於5月初時中美貿易談判一度破局，使得許多人會選擇非傳統的避險資產，因而帶動比特幣的價格上漲。

而臉書宣布推出自己的加密貨幣則是意味著，連龍頭企業都決定要發自己的加密貨幣，推升了加密貨幣的重要性；加密貨幣又是以比特幣為首，因此激勵了比特幣的漲勢。

比特幣目前價格大約落在一萬多美金左右，今年以來已經上漲了至少3,000~4,000美金左右，不過許崇恩表示，比特幣未來還是保有上漲的空間，不過現階段仍無法預測出價格會落在哪個區間帶，因為也不能保證川普會不會再度丟出一個貿易震撼彈。

不過許崇恩認為，比特幣未來可以漲到10萬美金甚至是20萬美金，這是因為明年比特幣即將要減產，吸引了許多大型的企業想要進場搶籌碼，像是富達投信（Fidelity）、黑石集團都有相關的投資消息，甚至前陣子有很多的美國個人投資大戶都已經宣布進場購買加密貨幣，或是不排除會投資加密貨幣。