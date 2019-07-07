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璀璨之星18歲參賽者「撞臉柯佳嬿」　激似韋禮安外景主持人拚2度出道

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記者林彥君／台北報導

2019第8屆伊林璀璨之星海選第2天「演藝組」今（7日）登場，熱愛表演、擁有熱忱的參賽者一大早就到場排隊，有空服員、游泳老師、物理治療師、工程師等各行各業來報名，也有來自海外包括日本、新加坡、美國等地的人參加，參賽者中也出現神似韋禮安、柯佳嬿、安海瑟薇的明星臉。

▲▼璀璨之星。（圖／伊林娛樂提供）

▲參賽者陳宜頊神似韋禮安。（圖／伊林娛樂提供）

今年出現許多追求二度出道的參賽者，29歲的陳宜頊（音同序），曾擔任外景節目《青春愛7淘》主持人，外型陽光的他，擅長模仿陶喆、王力宏，被說像韋禮安、李國毅，過去也曾參與《莒光園地》演出。30歲美國人布萊恩來台10年，當過《WTO姐妹會》的固定班底、上過《2分之一強》還有參與電視劇拍攝，台語流利。
 
18歲的徐小喬某些角度神似藝人柯佳嬿，她從6歲開始學習跳舞，會現代舞、民族舞、芭蕾、KPOP、流行舞，現為一私人舞團的舞者。18歲的蕭雅玟，媽媽是美國人，曾被說長得像好萊塢女星安海瑟薇，從以前就懷有星夢，笑說之前因為要穿背心比賽所以不敢報名，今年趁暑假空檔來參加海選。

▲▼璀璨之星。（圖／伊林娛樂提供）

▲徐小喬神似柯佳嬿。（圖／伊林娛樂提供）
 
陳以芯今年16歲，夢想當演員，連續3年報名璀璨之星比賽，希望能夠成為和偶像魏蔓一樣的女演員。今年有許多參賽者表演RAP歌曲，19歲的丁友廉因為髮型酷炫在隊伍中特別醒目，現就讀台南大學英語學系他，最喜歡美國嘻哈歌手ASAP Rocky、樂團Migos。第8屆璀璨之星7月10日公布入圍複賽名單，7月17日複賽，決賽8月21日舉行。
 

ET快訊
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關鍵字：柯佳嬿,韋禮安,璀璨之星

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