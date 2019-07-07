出國趴趴走省錢大作戰！銀行暑期換匯優惠大比拚　換萬美元可省千元

▲暑假到！民眾都會計畫去國外旅遊或玩樂，各銀行推出各種換匯減分優惠，幫民眾省荷包。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者吳靜君／台北報導



暑假出國旅遊，民眾除了關注各信用卡給予的回饋優惠之外，各銀行也紛紛推出限時的換匯優惠，讓想要出國趴趴走的民眾可以開心出國旅遊之外，還可以有一筆小小回饋驚喜。以台新銀行所推出的「週三Hen匯搶」活動為例，美金現鈔匯率優惠10分計算，民眾兌換1萬美元，約可省下新台幣1,000元。

臨櫃、網銀、ATM 銀行減分優惠各出奇招

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各銀行所推出的優惠各為不同、優惠的幣別、減碼幅度也各有不同，民眾可以依據自己的需求以及多多比較過後，選擇最划算的銀行。

公股銀中的一銀的活動時間是即日起至8月31日止，只要民眾透過網路銀行線上購買美元及日幣現鈔，即可享有匯率優惠，分別可享現金賣出價美元減碼5分及日幣減碼0.1分超優匯率，購買日幣現鈔30萬元，省新台幣300元，相當一碗拉麵錢。

民營銀行的優惠更為五花八門，台新銀鎖定美元，在7月的每週三推「10分優匯」換匯活動，提供優惠匯率時間為當日上午9點起至下午3點止。民眾以新台幣帳戶換匯可享即期匯率優惠4分；若有美金現鈔需要，透過線上申購，可享現鈔匯率優惠10分。

凱基銀行則是有網銀配合臨櫃優惠和臨櫃兩種方式優惠，以臨櫃為例，新台幣購買日圓、人民幣、港幣等三種外幣現鈔，以人民幣而言減碼最高2分優惠；日圓最多也有0.1分的優惠，此外透過網銀換匯在藉由臨櫃提領外幣手續費可享38折。玉山銀則鎖定外幣ATM換匯優惠，即日起至9月30日，民眾持國內各家銀行發行之金融卡至玉山外幣ATM提領日圓、美金、人民幣及港幣，可享有暑期限定牌告匯率優惠。

▲▼各銀行暑期推出換匯優惠比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行網站公告為準）

不只看減分優惠 專家提醒三大注意事項

不過專家提醒有三大注意事項：民眾看到的換匯優惠，不論是省一碗拉麵錢還是省票價錢，應該要注意各銀行的牌告價，許多換匯的計算，都是依據各銀行的現金賣出或者即期賣出牌告價減碼，所以如果該銀行的牌告價比較昂貴的話，減分下來也不一定划算。以及，目前匯率上下波動大，尤其像日圓、人民幣波動都不小，因此民眾換匯時，也要看好時機點。

最後要注意手續費的問題，包含臨櫃換匯、ATM的提領銀行都會收取少量的手續費，以臨櫃而言大約是1~200元左右，這可能使換匯減分省下來的錢，還不足填補手續費，或者是被手續費吃掉減分的效果，所以民眾出國換匯之前，還是要仔細精算。