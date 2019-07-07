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影／駕駛想省荷包再等一下　8日起汽柴油各調降0.4元

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財經中心／綜合報導

台灣中油宣布，自明（8）日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。

▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲中油宣布，8日凌晨零時起汽柴油各調降0.4元。（圖／記者姜國輝攝）

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台灣中油指出，本週因市場擔心下半年全球景氣與石油需求成長趨緩，可能不如預期強勁，且供過於求狀態猶存，導致國際原油價格下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶62.90美元，較前週64.71美元下跌1.81美元，新臺幣兌美元匯率升值0.029元，國內油價依公式計算跌幅為2.31%。

本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.4元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.7元，亦未達啟動經濟部油價平穩措施之門檻。今（108）年累計截至6月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額約為17.94億元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

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