蘆洲夜市「意義不明紅布條」四處掛　他久沒造訪看傻：老闆壓力很大？

▲ 蘆洲夜市裡掛了超多意義不明的紅布條 。（圖／粉專阿孝授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

一般店家掛紅布條都是為了慶祝開幕或徵人，但有時也可以成為招攬生意的好方法。臉書粉專「阿孝」昨日貼出一系列的照片，他表示自己身為新北市三重蘆洲地區的居民，日前到了久沒造訪的「湧蓮寺廟口夜市」吃飯，沒想到進去後發現夜市裡的老闆疑似「壓力都很大」。

只見他所貼出的照片中，起碼有8間以上的店家都掛了紅布條，且大多都意義不明，甚至只是為了應和隔壁；從一開始的入口就掛有「本商圈消費滿百立即送『台北監獄、土城看守所、綠島監獄一日遊』」，到鐵板燒店掛文青台詞「哥煎的是肉，但流的汗都是寂寞」。

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▲▼ 老闆們壓力是不是都很大？

另外，某飲料店雖然沒有特別要說的話，但還是掛出「我不知道我為什麼要掛」布條，而隔壁店家也跟風響應表示「隔壁掛我也跟著掛」；還有另外一種是「互相稱讚型」，一家炸物店大讚隔壁鱔魚麵老闆「粗壯猛硬帥」，對方則反讚「圓胖柔軟可愛」，無厘頭的紅布條讓網友們都笑翻。

▲▼ 幹嘛公開互讚XD 。

網友們紛紛震驚，「我不去廟口這兩個月發生了什麼事......」、「這些老闆也太可愛」、「也太好笑了！看我要去逛蘆洲夜市了」、「哈哈哈哈怎麼變這樣」、「這點子很棒啊，我喜歡」、「好鬧喔」；然而也有人感嘆說，也許是因為夜市生意越來越難做，大家才會利用這樣的創意，看是否能挽回一些客源。

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▼ 太悲慘了！