暑假出國旅遊消費掌握2大攻略　刷卡、換匯優惠讓你輕鬆省荷包

▲暑假旅遊旺季到，小資只要選對信用卡享高額回饋外，加上外匯優惠活動，就能輕鬆省荷包。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

暑假旅遊旺季到，信用卡發卡銀行為搶海外商機，紛紛祭出海外刷卡加碼優惠，其中又以台灣人愛旅行的景點日、韓占最多，不過刷卡消費回饋還不夠，還要搭配換匯優惠，選對銀行才能聰明省荷包。

旅日神卡又出奇招 海外消費最高5%回饋無上限

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台北富邦銀行的「J卡」在日本地區除了原有的3%回饋無上限外，從即日起至9月30日推出「J舞一夏」回饋活動，不限國別享最低3%、日本旅遊最高5%回饋無上限；在日本指定25大通路刷卡，額外加碼回饋2%，等於最高享有5%回饋無上限。

此外，隨著金融科技的普及，LINE Pay已成為台灣最多人使用的行動支付工具之一，北富銀為讓卡友今夏擁有最暢快的消費體驗，即日起至9/30止，只要持北富銀J卡的LINE Points回饋卡以LINE Pay支付結帳，不限通路、不限金額，每筆消費通通享有全台最強3%點數回饋無上限。

▲為搶暑假旅遊商機，不少銀行祭出加碼回饋優惠，消費者千萬不可錯過。（示意圖／資料照）

日韓加碼！元大推鑽金一卡通聯名卡 最高4%現金回饋

元大銀行「鑽金卡」提供海外消費2.2%無回饋門檻及上限外，當次出國期間消費滿額再享最高免費5日Wi-Fi上網，另外也有Expedia線上訂房享85折及日本迪士尼園內商店消費享9折等相關回饋。

為搶攻暑期赴日韓旅遊及購物商機，元大銀行特別針對第3季「鑽金一卡通聯名卡」新戶者，核卡後完成活動登錄，並於日本、韓國指定特約商店消費，除了享原權益2.2%回饋外，額外再加碼1.8%現金回饋活動，換句話說，最高享4%現金回饋。

刷卡回饋還不夠 選對銀行聰明換匯省荷包

民眾最關心的換匯優惠來了！元大銀行表示，元大外幣提款機提供24小時提領美元及日圓現鈔服務，持元大銀行晶片金融卡，於外幣提款機以新台幣帳戶扣款提領外幣現鈔，除享有美元優惠3分、日圓優惠0.1分的匯率優惠外，再享免收現鈔結購手續費。

玉山銀行成為全國首創於所有分行外幣ATM都可提領美金、日圓及人民幣的銀行，適逢暑假出國旺季，推出外幣ATM優惠，使用國內任一家銀行發行的金融卡提領外幣，即可享有牌告「現金賣出」匯率優惠日圓0.1分、美金5分、人民幣3分、港幣3分，且他行卡顧客只需付跨行提款手續費5元。