1天進帳逾1萬！　男大生「另類打工」當模特兒賺零用錢

▲Berlin擁有許多打工經驗，餐廳外場、展場叫賣、寵物美容工讀生等通通難不倒他。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

不少學生會利用暑假期間趕緊打工，只為了多賺自己的生活費。每月扛近萬元生活費的Berlin，擁有許多打工經驗，曾在展場叫賣、餐廳外場、寵物美容工讀生等工作，最另類的是當模特兒，當起搶錢一族，最高一天賺進逾萬元，羨煞不少朋友。

今年即將成為大三生的Berlin，回想起印象最深刻的打工經驗，他說，曾在一家知名企業當模特兒，時薪1400元起跳，而每次上工大約要花一天的時間，其中只要工作1小時，其餘8小時基本上可自由活動，一天下來輕鬆賺進萬元，也是旁人眼中較為「另類的打工」。

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不過，Berlin也曾遇過打工陷阱，遇到不願給加班費的慣老闆，當時在一家寵物店負責幫寵物洗澡，不過老闆對他說，「在這裡上班，上下班免打卡」，也就是責任制，表定工時8小時變10小時，超時工作的部分還沒給加班費，換算下來時薪僅80至90元。

至於可怕的職災意外，Berlin指出，在餐廳外場擔任PT的那段時間，有一次同事不小心把滾燙的熱湯，灑到他的右手，釀成二度灼傷，整整休養了2個月，不過由於公司並沒有投保，因此並沒有任何補償，只好自費8000多元就醫治療和復健。

此外，從國中開始愛玩魔術，Berlin到書局狂買美、日魔術教學DVD，甚至拜師學藝，把興趣變專長，一堂課收費為每小時800元，他說，「看到學生驚訝連連，到自己會操作變魔術給他人看，充滿成就感」。今年暑假仍以家教、座談會及展場PT為主，在時間允許下，將精進舞台魔術及種類，拉近與觀眾的距離。