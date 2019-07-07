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生技月進入倒數　美容、保健、醫材族群類股具潛力

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）

▲生技月推升相關類股增溫。（圖／翻攝自網路）

記者姚惠茹／台北報導

台灣生技月即將在7月24日登場，今年的重頭戲就是首度在台舉辦的2019亞洲生技大會Bio Asia-Taiwan，帶動7月以來，上市、上櫃生技指數漲幅分別來到2.9%和3.5%，預期生技題材仍會逐漸增溫，法人看好後續以美容、保健、醫材族群類股深具潛力。

2019亞洲生技大會Bio Asia-Taiwan將於7月24至28日在台北盛大舉行，今年會議主題是「以生物科技帶動下一波經濟發展」，內容包括免疫治療、細胞治療、CAR-T、基因治療、再生醫療等突破性科技，以及人工智慧、大數據、物聯網、基因定序、基因編輯、液態切片等革新性科技，都將是展場亮點。

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7月以來，不僅上市、上櫃生技指數漲幅，分別來到2.9%和3.5%，甚至在個股表現方面，中化生漲幅22%、訊聯漲幅17.4%，其它像是中化、喬山、和康生、承業醫、國光生、麗豐-KY、旭富、美時、金可-KY、奈米醫材、保瑞、太景、中裕、明基醫、 邦特、東洋、佰研、基亞、盛弘也都有3%～8%的漲幅，顯示生技月相關類股題材已經開始發酵。

法人表示，預期生技月題材，短期可望拉抬個股增溫，後續則以美容、保健、醫材股仍有表現空間，其中美容族群受到中國大陸市場深化影響，以及骨材、牙科、皮下填補及關節注射液等醫材市場成長，推升市場看好生技族群表現。

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關鍵字：生技月,美容,保健,醫材

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