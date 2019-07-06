勞動部：肯定勞資放下歧見　長榮航空不可對罷工員工有不當勞動行為

▲長榮罷工落幕，勞動部肯定勞資雙方放下歧見。（圖／記者沈繼昌攝）

財經中心／綜合報導

長榮航空罷工今（6）天落幕，勞動部隨即發表聲明，肯定勞資雙方放下歧見，簽訂團體協約。但勞動部也提醒，長榮航空公司對於參與罷工的員工，不可以有不當勞動行為。

勞動部聲明指出，桃園市空服員職業工會與長榮航空公司，今日進行勞資協商，雙方達成共識，並順利完成團體協約的簽訂。勞動部在罷工行動期間，積極促成協商，共協助雙方進行3次正式協商、6次非正式協商以及各種管道的溝通，逐步縮小雙方的歧見，終於促成今日團體協約的簽訂。

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勞動部表示，歷經17天的罷工行動，無論是參與罷工或是留在工作崗位上的勞工朋友們都很辛苦。此次勞資爭議引發各界關注與討論，儘管代價很大，但對於勞資雙方或社會大眾都是寶貴的一課。

勞動部希望各界正面看待勞工依法行使爭議權的過程，也期待勞資雙方學習友善對待彼此。罷工行動的結束，是雙方正向互動的開始。勞動部要提醒長榮航空公司，對於參與罷工行動之員工，不可有不當勞動行為。

此次罷工能夠順利落幕，勞動部長許銘春肯定勞資雙方最終願意放下歧見，簽訂團體協約。也特別感謝行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁的分工指派及充分授權，還有桃園市長鄭文燦與交通部長林佳龍在這段期間的共同努力。