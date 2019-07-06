「性感小野馬」泫雅壓軸高雄啤酒節　康是美MEN GO SHINE助陣

▲擔任統一美麗事業旗下五家公司董事長的高秀玲（圖中）表示，康是美近年內部培訓超過千位的專業美容諮詢師，以抓緊消費者需求。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

統一集團主辦「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」登場，「性感小野馬」泫雅今（6）日將壓軸開唱，預估現場將有上萬名粉絲參加；康是美的全新5人團體「MEN GO SHINE」今年首度加入服務行列，要搶攻新世代的美妝商機。

邁入第11年的「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，舉辦規模不斷擴大，參與人數屢創新高，已成為南台灣最大型戶外啤酒音樂活動。今年「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，於7月5日至7日，一連3天於高雄夢時代購物中心正對面廣場舉辦，統一集團旗下事業體也前來助陣。

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▲統一集團主辦「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」登場，統一集團美麗事業「康是美」全新5人團體「MEN GO SHINE」，今年首度加入啤酒節陣容。（圖／統一提供）

統一集團美麗事業「康是美」全新5人團體「MEN GO SHINE」，今年首度加入啤酒節陣容，5人團體「MEN GO SHINE」1位專業藥師，加上4位時尚彩妝師所組成，特地選在啤酒節活動前，於高雄夢時代購物中心的「康是美」時尚1號門市，進行一場發表會，並於提供專業諮詢服務，現場人氣爆棚。

擔任統一美麗事業旗下五家公司董事長的高秀玲表示，為抓緊消費者需求，康是美近年以服務為核心，內部培訓超過千位的專業美容諮詢師，搶攻顧客心佔率之餘，也期許自家能成為全台藥妝的龍頭企業。

康是美表示，以內部銷售統計為例，近三年來，其彩妝業績年年成長超過二成，消費客群以15至20歲成長最快，主流客群具有愛嚐鮮的特性，推升新品銷售量是既有品的三倍，而男性消費者對保養及彩妝的品牌忠誠度更高，可望成為推升營運成長的主要動能。

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