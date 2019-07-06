愛犬遭轎車「二段輾壓」慘死　主人只求一個道歉　反被嗆「要告就去告」

地方中心／雲林報導

雲林縣西螺鎮一隻土狗日前被鏈在自家門前，沒想到主人親戚的轎車居然直接將牠輾壓在輪下！可惡的是，駕駛闖禍後在原地停了約3秒，決定催油門繼續輾過，隨後下車將土狗的遺體拉到路旁邊，一臉無所謂的離開！事後主人不願計較，只要求親戚到事發地道歉，卻換來，「要告就去告」的傲慢回應。

▲鏈在家門外的土狗遭親戚轎車輾過。（圖／民眾授權提供）

主人描述事發時間在今年4月5日，也就是清明節當天，伯公的孫子開車不慎輾斃他養了16年的愛犬，他說「你（肇事駕駛）有可能不小心我不怪你，當時狗狗一定有哀嚎聲，當時你停車頓了2-3秒，你已經知道撞到牠了，竟然沒下車查看，又補了後輪，把牠輾過第2次，那就是故意的，後來再下車把牠拖進去一點，那個臉完全無悔意，一條生命就被他害死了」

▲看著愛犬慘死，主人不願計較，只求親戚可以回案發地向已亡的「布丁」道歉，卻換來「要告就去告」的傲慢回應。（圖／民眾授權提供）

主人表示，「事後他哥哥有來找我，想避重就輕，一開口就說要賠多少，我故意問他，說是誰撞的，他說不知道，笑死了，不知道還要賠我，我就說我監視器有錄到，他才承認他弟弟撞的，他弟弟在台北台電工作，這不是錢能解決的，我也不要錢，我只希望他能在輾過的地方，向牠說對不起而已，這樣也不屑」

▲肇事駕駛將土狗的遺體拉到路旁。（圖／民眾授權提供）

主人還說，到了上個月6月7日端午節那天，伯公的孫子有回來，也傲慢沒悔意，一開口就說要告就去告，一聲對不起也沒有，有錢也仗勢這是小罪，人在做，天在看，因果循環。

《ETtoday新聞雲》記者問， 您是事發多久後發現愛犬的遺體呢？主人表示，他當時人在台北，「我媽回來叫我姐，打電話給我才知道，連最後一面都沒見到，我知道後，就趕快打電話給寵物生命圓趕快處理」無法接受親戚的態度，把痛苦經歷，以及愛犬被「二段輾壓」的監視器公布在臉書，希望大家轉發出去。

網友看的火冒三丈，紛紛痛批肇事駕駛，「告到他跪著爬到輾過的地方」、「垃圾」、「很誇張很沒道德」、「真的是30678，如果是我的狗，我不會放過他」、「不可原諒！一條寶貴的生命，這個人竟然沒感覺」、「非告不可，請一定要讓他受到法律制裁。」、「應該也輾他一次看看」

▼駕駛一臉無所謂地離開。（圖／民眾授權提供）

▼願布丁當個開心的小天使。（圖／民眾授權提供）