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愛狗被輾2次慘死！台電男嗆「要告去告」灑錢...飼主痛哭　網氣炸肉搜

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記者林姸君／採訪報導

雲林西螺日前發生一起撞狗事件，廖先生投訴伯公的孫子把他養了16年的狗撞死，過程中狗狗哀嚎對方都不理會，甚至還輾過第2次，最後還把狗拖到旁邊，神情毫無悔意；事後對方嗆聲「要告就去告」，沒有任何道歉。廖先生哭著表示，「一條生命就這樣被害死了。」

▲▼2次輾過狗狗。（圖／廖先生提供）

▲▼2次輾過狗狗。（圖／廖先生提供）

▲車主2次輾過狗，車身大力晃動。（圖／廖先生提供，下同）

廖先生向《ETtoday新聞雲》記者說，狗狗從2003年就抱回來了，一直都是家裡的寶貝，沒想到2019年4月5日清明節竟被伯公的孫子撞死。從監視器可以看見，車子的前輪輾過狗狗，當下車身大力晃動2-3秒，但車主卻沒有下車察看，又往前直直開，再次輾過狗狗第2次；後來車主下車，第一時間居然不是帶狗去就醫，反而把牠拖到牆邊。

廖先生氣憤指出，「有可能不小心我不責怪，但當時狗狗一定有哀嚎聲，已經知道撞到牠了，竟然沒下車查看，又補了後輪，那個臉完全無悔意。」他表示，事後車主的哥哥、姊姊來談判，沒想到一開口就說「要賠多少錢」，起初還不承認撞到狗，直到監視器調出來才啞口無言。

▲▼2次輾過狗狗。（圖／廖先生提供）

▲▼2次輾過狗狗。（圖／廖先生提供）

▲車主拿路邊疑似樹枝的東西，把狗拖到牆邊。

廖先生說，「這不是錢能解決的，我也不要錢，我只希望他能在輾過的地方，向牠說對不起。」不過車主卻不願意，態度相當傲慢，一句道歉都沒有，從頭到尾也都神隱，躲在哥哥、姊姊的背後；他繼續爆料，車主在台電工作，很有錢，可能因為這樣看不起狗、眼光高，且雙方沒有糾紛。

▲▼2次輾過狗狗。（圖／廖先生提供）

▲狗狗內出血，傷重死亡。

廖先生表示，這個罪告起來也沒有什麼，畢竟對方有錢，被罰錢也無傷大雅，只是希望他可以親自到事發地道歉，還狗狗一個公道。

另外影片也在網路上傳開，許多網友紛紛留言撻伐，揚言要肉搜「他根本故意的吧！看了都快哭了」、「我有認識台北台電的主管！你可以私訊我」、「不得好死」、「要是我，肯定不會放過他」。

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