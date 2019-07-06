台企銀連踩2雷獲利悲觀　仙丹「活水」國發基金50億估9月到位

▲台企銀。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台企銀公布6月的獲利情況，因為踩到「潤寅」這個大地雷，台企銀在6月提列損失大約5.44億元，加上一些呆帳回收，各項提存金額4.67億元，6月稅後淨利為4.98億元，累計上半年獲利39.45億元，每股稅後淨利(EPS)為0.74元。

因為今年處理兩大地雷，包含華映、綠能，以及潤寅等，上半年表現僅維持水準。根據資料顯示，原本到今年5月稅前盈餘較去年同期成長17％多，但是到了前6月就僅剩下成長0.44%，顯然在這次「潤寅」事件，台企銀受了重傷。但是台企銀仍強調，對潤寅集團預估最大損失為12億元左右，於6月份提存5.44億元呆帳損失後，上半年度稅前淨利仍與去年同期相當，該案對台企銀的財務及業務無重大影響。

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不過，台企銀去年全年稅前賺了90.87億元，稅後淨利為合併累計自結稅後淨利76.06億元，EPS為1.19元雙雙創歷史新高。但是台企銀主管承認，今年因為景氣表現不如去年，加上上半年處理華映、綠能與潤寅的兩筆放款，今年獲利表現恐怕無法彌補華映、綠能以及潤寅所帶來的衝擊與獲利缺口。

台企銀今年獲利僅能盡力維持去年的水準，努力的方向，包含積極從事對中小企業的相關放款以及危老建築以及都更的貸款。不過好消息是，台企今年股東會，通過以私募方式辦理普通股現金增資，引進單一股東國發基金，總金額為100億元，但初步先投資50億元，完成投資之後，國發基金將成為台企銀第二大股東。

據悉，國發基金資金預計9月到位，先投入50億元的資金，屆時將可成為台企銀的活水仙丹，根據金管會的資料顯示，台企銀至今年第1季止，普通股權益為8.15%、第一類資本9.44%、資本適足率（BIS）為12.92%，尚未達到可以到國外設置分支機構的標準。